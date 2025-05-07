Площади под сахарной свеклой сократятся: как это повлияет на рынок сахара — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Площади под сахарной свеклой сократятся: как это повлияет на рынок сахара

Аграрный рынок
16
С начала года Украина уже поставила за границу около 200 тыс. тонн сахара, а в следующем сезоне 2025/26 года должно в планах экспортировать 700 тыс. тонн этого продукта, передает «ПроАгро Групп».
О производстве и экспорте сахара говорилось на недавнем совещании в Минагрополитики, где глава ведомства Виталий Коваль подчеркнул, что сахар — продукт переработки с высокой добавленной стоимостью, поэтому играет важную роль в развитии украинского агросектора. Он также призвал предприятия сахарной отрасли развивать такие направления агропереработки, как биогаз, биоэтанол, биометан.
Министр отметил, что в этом году сахарной свеклой уже засеяно более 217 тыс. гектаров.
В то же время первый заместитель министра Тарас Высоцкий на брифинге в Media Center Ukraine сообщил, что площади под сахарной свеклой в Украине в 2025 году сократятся на 15−20% - с 260 тыс. га в прошлом году до примерно 200−210 тыс. га в этом году. Причина — квоты на экспорт сахара в ЕС, ведь производители опасаются, будут ли рынки сбыта.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems