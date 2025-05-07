Площади под сахарной свеклой сократятся: как это повлияет на рынок сахара — Finance.ua

Площади под сахарной свеклой сократятся: как это повлияет на рынок сахара Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

С начала года Украина уже поставила за границу около 200 тыс. тонн сахара, а в следующем сезоне 2025/26 года должно в планах экспортировать 700 тыс. тонн этого продукта, передает « ПроАгро Групп ».

О производстве и экспорте сахара говорилось на недавнем совещании в Минагрополитики, где глава ведомства Виталий Коваль подчеркнул, что сахар — продукт переработки с высокой добавленной стоимостью, поэтому играет важную роль в развитии украинского агросектора. Он также призвал предприятия сахарной отрасли развивать такие направления агропереработки, как биогаз, биоэтанол, биометан.

Министр отметил, что в этом году сахарной свеклой уже засеяно более 217 тыс. гектаров.

В то же время первый заместитель министра Тарас Высоцкий на брифинге в Media Center Ukraine сообщил, что площади под сахарной свеклой в Украине в 2025 году сократятся на 15−20% - с 260 тыс. га в прошлом году до примерно 200−210 тыс. га в этом году. Причина — квоты на экспорт сахара в ЕС, ведь производители опасаются, будут ли рынки сбыта.

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