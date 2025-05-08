Земли в зоне отселения ЧАЭС можно безопасно использовать для сельского хозяйства — The Independent — Finance.ua
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Земли в зоне отселения ЧАЭС можно безопасно использовать для сельского хозяйства — The Independent

Аграрный рынок
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Земли в зоне отселения ЧАЭС можно безопасно использовать для сельского хозяйства — The Independent
Земли в зоне отселения ЧАЭС можно безопасно использовать для сельского хозяйства — The Independent
Новое исследование, опубликованное в Journal of Environmental Radioactivity, свидетельствует, что на большей части земель в зоне обязательного отселения Чернобыльской АЭС можно безопасно выращивать сельскохозяйственные культуры.
Эта зона составляет 20 тыс. кв. километров, пишет «ПроАгро Групп».
Исследователи оценили около 100 гектаров земли в Житомирской области на предмет уровня загрязнения и спрогнозировали поглощение радиоактивных веществ распространенными культурами, такими как картофель, кукуруза или подсолнечник.
Анализируя образцы почвы и измеряя внешнее гамма-излучение, они подтвердили, что эффективная доза облучения сельскохозяйственных работников значительно ниже национального порога безопасности Украины.
Исследователи обнаружили, что уровень радиации был значительно ниже уровней фонового излучения, которые наблюдаются естественным образом по всему миру.
Это означает, что при надлежащем мониторинге и соблюдении правил безопасности пищевых продуктов многие культуры можно безопасно выращивать в этих ранее ограниченных зонах.
«С 1986 года распространяется много дезинформации относительно радиационных рисков от Чернобыля, что негативно повлияло на людей, которые до сих пор живут в покинутых районах», — отметил ведущий автор исследования Джим Смит из Портсмутского университета.
В новом исследовании обозначен научный подход к оценке и возвращению ценных сельскохозяйственных угодий к производству.
«Речь идет не только о Чернобыле. Речь идет о применении науки и доказательств для обеспечения защиты людей, а также для того, чтобы земля не оставалась без нужды заброшенной», — сказал доктор Смит.
По материалам:
Finance.ua
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