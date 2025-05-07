В Украине из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки ресурсов ожидается дефицит клубники — Finance.ua
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В Украине из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки ресурсов ожидается дефицит клубники

Аграрный рынок
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В Украине из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки ресурсов ожидается дефицит клубники
В Украине из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки ресурсов ожидается дефицит клубники
В Украине ожидается дефицит клубники из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки ресурсов, что повлечет за собой дальнейший рост цен. В мае средняя стоимость ягоды уже достигает 299−420 грн за килограмм и удешевление в ближайшее время не прогнозируется.
Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии СМИ.
Причины — не только в войне, усложняющей ведение сельского хозяйства, но и в неблагоприятных погодных условиях весны.
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В апреле было недостаточно тепла и особенно остро ощущался дефицит влаги, а без должного орошения урожаи страдают. На восстановление требуются средства и технические ресурсы, которых недостает.
«Клубника будет дороже, чем в прошлом году», — отмечает эксперт. В 2024 году средняя цена составляла 147 гривен за килограмм, то есть рост нынешней стоимости в некоторых случаях превышает 100%.
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Негативные факторы влияют не только на ягоду, но и на овощной сектор в целом. Особенно пострадала Херсонская область — традиционный аграрный регион Украины. Там продолжаются активные боевые действия, минируют поля, а уничтожение Каховского водохранилища фактически лишило регион оросительных систем — потеряно около 400 тысяч гектаров. Это напрямую повлияет на урожай овощей и фруктов, соответственно — и на цены.
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, аграрии предлагают обратить внимание на развитие тепличного хозяйства, которое менее зависит от климатических условий. Однако этот путь маловероятен из-за высоких затрат и сложности реализации в военное время. По словам Козаченко, площадь теплиц на одного жителя в Украине в три раза меньше, чем в Польше.
По материалам:
Обозреватель
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