Как изменится ситуация на рынке депозитов с 1 февраля — Finance.ua

Как изменится ситуация на рынке депозитов с 1 февраля Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Как изменится ситуация на рынке депозитов с 1 февраля

Ситуация в сегменте банковских депозитов в феврале станет логичным продолжением декабрьских тенденций. Регулятор продолжает внедрение стабилизационных мер.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 каналу.

Что будет с гривневыми депозитами

Он подчеркнул, что в феврале ситуация в сегменте гривневых депозитов будет зависеть от ряда важных факторов. В первую очередь от стратегии регулятора относительно размера учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам.

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«Сейчас ставка по депсертификатам составляет 19%, поэтому в феврале будет продолжаться процесс постепенного сокращения ставок по вкладам: в зависимости от срока вкладов доходность составит в среднем 13 — 13,5% (вклады на 3 — 6 месяцев) и 12,5 — 13% годовых (вклады от 9 до 12 месяцев)», — говорит Замотаев.

Он считает, что дальнейшее снижение ставок по депсертификатам заставит банки еще раз откорректировать доходность по гривневым вкладам. По оценкам банкира, при снижении ставки на 1 — 2 процентных пункта — до 18 — 17% - доходность гривневых вкладов в зависимости от срока размещения может сократиться на 1 — 1,5%. Доходность депозитов будет следующей:

у вложений на срок 3 — 6 месяцев — доходность 12,5%;

9 — 12 месяцев — 12%.

По итогам 2023 инфляция составила 5,1% (прогнозировалось, что она будет на уровне 16%). На 2024 год она ожидается на уровне 9,8%. Чем меньше инфляция, тем более привлекательным будет доход по гривневым депозитам.

Какая ситуация на валютном рынке

К концу января ситуация на валютном рынке достаточно стабильна, ведь регулятор прилагает максимум усилий для удержания равновесия между спросом и предложением, что проявляется в достаточно стабильных курсовых показателях. Поэтому при более или менее прогнозируемой курсовой ситуации популярность гривневых депозитов будет оставаться очень высокой.

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«Средние ставки по депозитам в валюте в феврале в дальнейшем будут снижаться до 2 — 1,9% годовых в долларах и до 1,6 — 1,7% годовых на евровклады», — уточняет Замотаев.

В настоящее время чистая прибыль по гривневым вкладам составляет до 5 — 6%, что почти в три раза превышает средние ставки по долларовым вкладам. Для сравнения, в евро доходность в 3,5 раза меньше.

Влияние войны на ставки по депозитам

Замотаев отмечает, что к ситуации на фронте, ходу войны и ее последствиям, которые невозможно предсказать, не всегда можно подготовиться. По его словам, так или иначе, общество постепенно привыкло к стилю жизни «здесь и сейчас», но это не мешает гражданам искать возможности пассивного дохода, которым и есть размещение средств на депозитах.

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Таким образом, доходность гривневых вкладов продолжит постепенно сокращаться. Несколько похожая ситуация будет наблюдаться в сегменте валютных депозитов. Однако здесь снижение доходности будет иметь больше признаков инерционности. В целом можно ожидать, что в феврале количество новых гривневых вкладов продолжит расти в среднем на 5 — 10% по сравнению с январем.

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Телеканал 24 По материалам:

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