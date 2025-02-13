Как изменился венчурный капитал в 2024 году — Finance.ua

Как изменился венчурный капитал в 2024 году Сегодня 17:31

Как изменился венчурный капитал в 2024 году

Мировые венчурные инвестиции в 2024 году выросли до $368,3 млрд, превысив показатели 2023 года, несмотря на целый ряд вызовов — от геополитической напряженности до неопределенности избирательных процессов в ключевых странах, включая президентские выборы в США. Внушительный рост инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) стал ключевым фактором, сформировавшим ландшафт венчурного капитала в этом году.

Об этом говорится в отчете KPMG Private Enterprise Venture Pulse за четвертый квартал 2024 года.

Ключевые тенденции 2024 года

Глобальные венчурные инвестиции выросли с $349,4 млрд в 2023 году до $368,3 млрд в 2024 году, хотя общее количество сделок сократилось до минимума за семь лет — 35 685 сделок.

Американский регион доминировал с привлечением $221,7 млрд, из которых $209 млрд пришлось на США. Это третий самый высокий показатель за последние 20 лет.

Азиатско-Тихоокеанский регион упал до минимума за девять лет — венчурное финансирование составило всего $78,8 млрд.

Лидером венчурного рынка в Европе стала Великобритания по объемам венчурного финансирования в 2024 году, в значительной степени благодаря $1,3 млрд, привлеченным AI-компанией GreenScale. Франция заняла второе место по объемам инвестиций, опережая Германию, где венчурный рынок пережил сложный период из-за экономической неопределенности и досрочных выборов в феврале 2025 года. В нордических странах, несмотря на всего лишь на $5,5 млрд инвестиций в 2024 году, в четвертом квартале возобновился интерес к healthtech ($200 млн для Ōura), оборонным технологиям и энергетике.

по объемам венчурного финансирования в 2024 году, в значительной степени благодаря $1,3 млрд, привлеченным AI-компанией GreenScale. Франция заняла второе место по объемам инвестиций, опережая Германию, где венчурный рынок пережил сложный период из-за экономической неопределенности и досрочных выборов в феврале 2025 года. В нордических странах, несмотря на всего лишь на $5,5 млрд инвестиций в 2024 году, в четвертом квартале возобновился интерес к healthtech ($200 млн для Ōura), оборонным технологиям и энергетике. Резкий рост корпоративных венчурных инвестиций (CVC) — глобальные CVC-инвестиции поднялись со $177,9 млрд в 2023 году до $185,1 млрд в 2024 году, в частности, в США — с $84,7 млрд до $107,5 млрд.

Интерес к IPO остается сдержанным — общая стоимость выходов на IPO достигла минимального уровня за семь лет, составив $134,6 млрд.

ИИ-феномен: венчурный капитал на максимуме

В 2024 году сектор искусственного интеллекта стал безоговорочным лидером по привлечению инвестиций. Только в четвертом квартале пять крупнейших ИИ-стартапов в США получили в общей сложности $32,2 млрд.

Среди крупнейших сделок:

Databricks — $10 млрд

OpenAI — $6,6 млрд

xAI — $6 млрд

Waymo — $5 млрд

Anthropic — $4 млрд

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«Уровень финансирования ИИ-пространства остается впечатляющим. Но венчурные инвесторы стали более требовательными и готовы вкладывать только в действительно прорывные решения», — отмечается в отчете KPMG.

Кроме США, существенные AI-инвестиции получили и европейские стартапы, в том числе британская GreenScale ($1,3 млрд), а также Insider (Турция, $500 млн) и Poolside (Франция, $500 млн). Следует отметить, что ввиду ряда законов и рекомендаций, находящихся на стадии рассмотрения, а также вступления в силу Закона ЕС об искусственном интеллекте (EU AI Act), вступившего в силу в августе 2024 года, игроки в области ИИ в Европе столкнулись с некоторой неопределенностью относительно правил, которые им, возможно, придется соблюдать в будущем. Эта неопределенность, по всей вероятности, замедлила некоторые инвестиции венчурных фондов в сферу искусственного интеллекта в Европе, особенно по сравнению с такими юрисдикциями, как США.

Оборонные стартапы привлекают рекордные инвестиции

2024 год стал прорывным для оборонных технологий: сектор привлек беспрецедентный объем венчурного финансирования. На фоне продолжающихся конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также обострения глобального геополитического напряжения, правительства все активнее сотрудничают с defense tech-компаниями, особенно теми, что интегрируют искусственный интеллект в военные решения.

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Ранее работавшие в сфере оборонных технологий стартапы сталкивались с определенным скептицизмом со стороны инвесторов, особенно в Кремниевой долине. Однако в последние кварталы ситуация кардинально изменилась: ряд компаний успешно преодолел рыночные предубеждения и привлек многомиллионные раунды финансирования. Кроме того, на рынке появились специализированные венчурные фонды, ориентированные именно на инвестиции в defense tech, что еще больше стимулирует рост отрасли.

Динамика рынка в четвертом квартале 2024

Несмотря на общее сокращение количества сделок, общий объем венчурных инвестиций в четвертом квартале 2024 года достиг $108,6 млрд — это самый высокий квартальный показатель за последние 10 кварталов.

Американский рынок привлек $78,7 млрд, из которых $74,6 млрд — в США.

Европа впервые обошла Азию по объемам венчурного финансирования, получив $15,6 млрд (против $12,8 млрд в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

Количество сделок продолжает уменьшаться, достигнув десятилетнего минимума в Азии (1977 соглашений) и США (2859 соглашений — самый низкий уровень с 2016 года).

IPO-рынок в фокусе: произойдет ли прорыв в 2025 году?

Несмотря на снижение количества IPO в 2024 году, эксперты рынка надеются на рост активности в 2025 году. Среди ключевых факторов, которые могут оживить рынок выходов:

Повышенное внимание к ИИ — инвесторы готовы вкладывать значительные средства в прорывные технологические компании.

Смягчение монетарной политики в ключевых экономиках, что приведет к росту оценок стартапов.

Стабилизация макроэкономической ситуации — постепенное разрешение неопределенностей, связанных с глобальными конфликтами и торговыми спорами.

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«Многие компании готовы выходить на IPO, но они просто ждали лучшего момента. Пока все указывает на то, что в 2025 году рынок IPO снова заработает. Большой вопрос будет в том, когда. Первый квартал 2025 года все еще может быть немного медленным для выходов, учитывая смену администрации и неопределенность, связанную с тарифами и т. п. , но если мы увидим успешный выход нескольких единорогов, то, вероятно, появится длинная очередь компаний, готовых последовать за ними», — говорится в отчете.

Ожидания на 2025 год

Ожидается, что венчурные инвестиции останутся высокими в 2025 году, а ИИ продолжит оставаться основным локомотивом финансирования. В Европе также, несмотря на регуляторные вызовы. Кроме ИИ, будет расти интерес к секторам оборонных технологий (defensetech), кибербезопасности, здравоохранению и биотехнологиям.

Все взоры инвесторов теперь обращены на IPO-рынок. Если первые месяцы 2025 года покажут положительные результаты, это может запустить новую волну успешных публичных размещений, открывая новую эру венчурных выходов.

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