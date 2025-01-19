Как изменился рынок кредитования Украины в 2024 году — Finance.ua

Как изменился рынок кредитования Украины в 2024 году Сегодня 13:28 — Кредит&Депозит

Как изменился рынок кредитования Украины в 2024 году

Декабрь стал худшим месяцем для кредитования в 2024 году. Это единственный месяц в году, когда сокращалось кредитование как бизнеса, так и населения. Наиболее существенно гривневое кредитование сократилось в корпоративном сегменте — на 2,4% (-14,2 млрд грн).

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

В целом, за прошлый год кредитование возобновлялось, однако его динамика в разрезе отдельных сегментов и валют была неоднородной.

Кредиты в гривне выросли на 14,1% (+102,3 млрд грн) до 828,7 млрд грн, тогда как в валюте — сократились на 5,7% (-0,38 млрд долл.) до 6,28 млрд долл.

Темпы прироста гривневого кредитования в корпоративном сегменте были в 2,5 раза ниже, чем в розничном. За 2024 год кредиты в гривне предприятиям выросли на 9,8% (50,6 млрд грн), тогда как населению — на 24,5% (51,7 млрд грн). С учетом сокращения валютного кредитования темп прироста кредитного портфеля во всех валютах в корпоративном сегменте был почти втрое меньше, чем в розничном.

Ставки по новым гривневым кредитам для бизнеса (без овердрафта) имели тенденцию к снижению. Средняя ставка за год сократилась с 19,3% в 2023 году до 15,8% в 2024 году. В то же время, в конце года на фоне роста инфляции и учетной ставки НБУ ставка по новым гривневым кредитам бизнеса выросла с 14,4% до 14,7%. Ставки по розничным кредитам (населению) оставались стабильными в течение года на уровне 34%.

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Следовательно, по сравнению с 2022—2023 годами, когда кредитование в течение года сокращалось или стагнировало, прошлый год стал первым годом его полноценного восстановления. Этому способствовали несколько факторов:

сохранение устойчивой работы банковской системы, надлежаще капитализированной, ликвидной и высокодоходной;

продолжение экономического роста и рост реальных доходов граждан (который трансформируется в улучшение финансового положения заемщиков, прежде всего в розничном сегменте);

уменьшение кредитных ставок;

поддержка за счет государственных программ (портфельные гарантии, єОселя, 5−7-9, хотя вклад последней сокращался).

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«Впрочем, еще раз акцентирую внимание, что темпы восстановления, прежде всего, гривневого корпоративного кредитования слабые и недостаточны для поддержки экономики во время войны», — отмечает Гетманцев.

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По его словам, корпоративные кредиты в гривне на конец 2024 года были всего лишь на 9,5% (+49,1 млрд грн) больше, чем в начале войны в феврале 2022 года. Общий кредитный портфель бизнеса и населения во всех валютах на конец 2024 года составил 1,1 трлн грн или около 14,5% ВВП (что, по оценкам НБУ/МВФ, составит около 7,6 трлн грн). Это меньше, чем в прошлом году (15,3% ВВП), и гораздо меньше, чем до войны (22,6% ВВП в 2020 году), хотя и до полномасштабной войны этот уровень был неоптимальный, учитывая низкий уровень развития других сегментов финансового рынка.

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