Средняя ставка по ипотечным кредитам продолжает расти — Finance.ua

Средняя ставка по ипотечным кредитам продолжает расти Сегодня 19:04 — Кредит&Депозит

Средняя ставка по ипотечным кредитам продолжает расти

Банки Украины в октябре выдали 829 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Программа «єОселя» остается движущей силой ипотечного сегмента кредитования, ведь почти все кредиты предоставляются в рамках этой программы.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании. В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей 98,9% общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, однако о выдаче новой ипотеки проинформировали всего 13 банков.

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в октябре 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем (сентябрем 2024 г.) на 17,4%.

Средний процент по ипотеке

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре выросла до 8,4% годовых с 8,3% в сентябре.

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в октябре выдано:

в г. Киеве и Киевской области (435 договоров на общую сумму 819,6 млн грн, что составляет 57,9% от общего объема);

во Львовской области (45 договоров на 80,5 млн грн);

в Одесской области (42 договора на 60,1 млн грн).

Инфографика: НБУ

єОселя

Свыше 90% выдач в рамках программы «єОселя» сконцентрировано в трех государственных банках, вместо кредитов вне программы на рынке единицы.

Как говорится в Отчете Национального банка о финансовой стабильности, в марте-апреле 2024 года объемы кредитования по программе были рекордными, однако во втором полугодии кредитование в программе замедлилось, и за месяц в среднем выдавали кредитов на треть меньше

Сдерживающие факторы программы:

изменение оператором (Укрфинжилье) условий предоставления кредитов с целью нарастить долю первичного рынка;

нехватка средств у Укрфинжилья, с чем компания в условиях ограниченных ресурсов государства сталкивается не впервые.

Из-за этих факторов роль программы для рынка недвижимости в ближайшее время вряд ли усилится, считают специалисты НБУ, поэтому необходимо развитие более массовых продуктов от банков на рыночных условиях.

Напомним, итальянские банки предлагают разные виды кредитов, среди которых самые популярные — ипотечный (mutuo ipotecario) для покупки недвижимости (credito al consum) на личные расходы; для иностранцев, но условия и необходимые документы могут отличаться в зависимости от статуса заемщика.

Немецкие банки достаточно внимательно подходят к вопросу предоставления ипотечных кредитов иностранцам, в том числе украинцам. Чтобы успешно получить ипотеку в Германии, следует иметь в виду несколько основных условий

В 2024 году запрос на покупку квартиры в Украине остается примерно на уровне 2023 года. Стоимость квартир на вторичке за год увеличилась почти по всей стране, за исключением восточных областей.

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