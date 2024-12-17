Ставки по новым кредитам бизнеса упали до минимума — Finance.ua

Ставки по новым кредитам бизнеса упали до минимума Сегодня 11:15 — Кредит&Депозит

Ставки по новым кредитам бизнеса упали до минимума

В ноябре ставки по новым кредитам бизнеса были наименьшими за последние 2,5 года.

По данным Национального банка, в ноябре средняя ставка по новым гривневым кредитам бизнеса (без овердрафта) составила 14,4%. За месяц стоимость кредитования уменьшилась на 1 п.п., с начала года — на 4,9 п.п.

Ставка по новым кредитам в гривне в корпоративном сегменте самая низкая с мая 2022 года.

Для сравнения средняя ставка по новым потребительским кредитам (населению) в ноябре была 33%. За последний месяц она снизилась на 0,9 п.п., с начала года — на 2 п.п.

В то же время кредитование домохозяйств за 11 месяцев с начала года выросло на 26,1%, тогда как в корпоративном сегменте — на 12,5%.

«Помимо процентных ставок кредитование бизнеса тормозится рядом других факторов, сдерживающих аппетит банков к риску и спрос на корпоративные кредиты. Речь о рисках безопасности и неопределенности, порождаемой войной, институциональных пробелах в верховенстве права, в частности в защите прав кредиторов и процедуре банкротства, высококонцентрированной структуре собственности в отдельных отраслях, что ограничивает проникновение внутреннего банковского кредитования, высококонцентрированной структуре собственности в самой банковской системе, где государству принадлежит 50% по активам», — заявил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, хватает также проблем сугубо в банковском регулировании, в частности, относительно расчистки неработающих кредитов в корпоративном сегменте (объем которых за год почти не изменился).

Во время войны государство занимает активную позицию в стимулировании кредитной активности, удешевляя стоимость ссуд через программу «5−7-9%», продвигая специализированное кредитование (энергетика, ОПК), но «без решения остальных вопросов кредитования будет оставаться вялым», уверен депутат.

Фінансовий клуб По материалам:

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