Как изменился наем в топовых IT-компаниях Украины (инфографика) — Finance.ua

Как изменился наем в топовых IT-компаниях Украины (инфографика) Сегодня 10:07

Как изменился наем в топовых IT-компаниях Украины (инфографика), Фото: freepik

На январь 2025 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины работает 79,4 тыс. специалистов. Во втором полугодии 2024 года их количество сократилось на 1118 человек (1,4%), что является одним из самых низких уровней оттока с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в исследовании Dou.

Всего за прошлый год в ТОП-50 минус 2,4 тысячи специалистов, тогда как в 2023 году было уменьшение на 10 тысяч человек.

Число технических специалистов в компаниях ТОП-50 за полгода уменьшилось на 901 специалиста, или на 1,5%.

Причины оттока специалистов

Почти половина компаний указали одной из причин утечки легализацию за рубежом релоцированных специалистов.

Еще в 10 увольнялись специалисты на бенче, шесть компаний затронула реструктуризация.

По данным исследования, в прошлом полугодии компании чаще запускали новые продукты или развивали текущие (12 против 8 в первом полугодии 2024-го). Еще шесть компаний вышли на международные рынки.

В каких компаниях увеличивается и уменьшается количество ІТ-специалистов

Во втором полугодии 2024 года компании оживили наем: взяли на работу 7, 2 тысячи айтишников. Это на 1,7 тысячи больше, чем в первом полугодии.

Сервисные компании усилили найм более чем на половину.

После летних изменений ( Ajax Systems тогда вышла на 4 место) пятерка крупнейших IT-компаний стабильна. Однако положительную динамику прироста по-прежнему показывает пока только Ajax Systems — плюс 489 специалистов за полгода.

ТОП-5 крупнейших IT-компаний Украины:

EPAM — 9 570 специалистов (-30 за полгода); SoftServe — 7 279 специалистов (-56); GlobalLogic — 5 660 специалистов (-366); Ajax Systems — 4 160 специалистов (+749); Luxoft — 3200 специалистов (-200).

Лидеры роста

16 компаний увеличили количество специалистов во втором полугодии 2024 года. Еще три остались на том же уровне.

Из тех, кто имел положительную динамику, 9 продуктовых компаний, 3 гибридных и 4 сервисных и аутстафов (Modus X, N-iX, SPD Technology и ALLSTARSIT).

Только три компании выросли более чем на 100 специалистов за полгода.

Лидером роста прошедшего полугодия стала Ajax Systems.

Nova Digital выросла за полгода на половину — плюс 323 специалиста. Это связано с усиленной диджитализацией и экспансией на новые рынки компаний в составе группы NOVA, а также разработкой собственных IT-продуктов для внешнего рынка.

Наиболее востребованные специалисты: Project Managers, Business Analysts, DevOps, QA.

От Wix нет официальных данных, однако известно, что компания нанимает в Украине и недавно анонсировала открытие дизайн-хаба в Киеве и поиск 50 новых специалистов.

Справка Finance.ua:

В 2024 году поиск работы в украинском IT в среднем продолжался 4−6 недель. Это меньше, чем в 2023 году, но значительно больше по сравнению с довоенным временем, когда работу можно было найти за 1−2 недели;

по данным DOU, начинающих в ІТ за последние 10 лет стало существенно меньше, сейчас их всего 24%. А среди украинских разработчиков всего 14%. Чаще всего новички ищут вакансии на DOU, Djinni и LinkedIn. Некоторые специалисты находят работу за месяц, а некоторые тратят на поиски до восьми месяцев;

объем годового ІТ-экспорта в 2024-м второй раз за последние годы не вырос, а упал — более чем на 4%. Также снизилась доля IT в общем экспорте услуг. Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ІТ-отрасли в 2024 году, остаются Соединенные Штаты Америки. Они предоставили $2,397 млрд валютных поступлений Украине. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта. Далее следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 8,8%, или $564,98 млн.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.