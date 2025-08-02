Как изменились предпочтения украинских автовладельцев — Finance.ua

Как изменились предпочтения украинских автовладельцев
За прошедшие 4 года украинцы все меньше склоняются к покупке «свежепригнанных» дизелей, их долю занимают бензиновые варианты, и еще больше — электрические. Легковушки с гибридными силовыми установками, даже несмотря на определенное статистическое наращивание доли, не занимают весомого места в сегменте импорта.
Несмотря на развитие электротранспорта, бензиновые автомобили остаются самым популярным выбором. В первом полугодии 2025 года они охватили 46,1% рынка, лишь немного уступив результату прошлого года (47,6%).
Об этом пишет Институт исследования авторынка.
Спрос держится благодаря:
- широкому выбору моделей в Европе,
- импорта из США где фактически все легковушки бензиновые,
- сравнительно более простому и дешевому обслуживанию,
- некоторые варианты разрешают конверсию на ГБО.
Дизель — резкое падение с вершины
В 2022 году у дизеля было 56,9% доли рынка импортных подержанных авто. Причини такого обвала:
- усиление ограничений на дизели в Европе (экозоны, налоги),
- отсутствие спроса на старые дизельные авто в самой Европе, утилизационные программы,
- отсутствие дизелей в США,
- изменение понимания: дизель — это уже не «экономно и надежно», а «дорого и рискованно».
Электромобили — взрывной рост
Рост доли электромобилей — один из самых заметных трендов:
1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).
Что изменилось:
- зарядная инфраструктура в Украине уже не вызывает паники,
- авто из Китая, США, Кореи стали доступнее,
- ранние владельцы Tesla и Leaf стали лучшими рекламными агентами,
- становится больше моделей с «межобласным» запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч)
- экономия на горючем снова актуальна (повышение цен на АЗС).
Кроме того, в этом году покупателей дополнительно активизирует приближение растаможки электромобилей по НДС с 2026 года, что суммарно увеличит стоимость одних и тех же моделей на рынке на четверть, а то и на треть.
Гибриды — растут
Легковые машины с гибридными силовыми установками в 2025 году имеют долю 4,8%. Это немного, но тренд положительный. По сравнению с 2022 годом доля выросла в 4 раза. Причины:
- становится больше доступных гибридных Toyota, Ford, KIA, Honda и других,
- реальная экономия в городском цикле без вмешательства в конструкцию авто (по сравнению с ГБО).
Сдерживает развитие сегмента — ограниченный выбор моделей, более высокие цены, иногда — специфика обслуживания машин «два в одном».
ГБО
Доля легковушек, использующих в качестве топлива бензин и/или газовую смесь, то есть имеющих на борту газобаллонное оборудование (ГБО) как дополнительную систему, невелика — от 3,4% до 4,9%, без тенденции к увеличению или уменьшению.
Подобная картина и с «чисто-газовыми» автомобилями, в основном корейскими, принадлежащими к группе LPI — после волны популярности (если так можно назвать долю среди импортируемых в 0,7% в 2022 году) количество регистраций таких авто снизилось до 0,3% в 2025 году.
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