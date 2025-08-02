Как изменились предпочтения украинских автовладельцев — Finance.ua

Как изменились предпочтения украинских автовладельцев Сегодня 13:00 — Технологии&Авто

Как изменились предпочтения украинских автовладельцев

За прошедшие 4 года украинцы все меньше склоняются к покупке «свежепригнанных» дизелей, их долю занимают бензиновые варианты, и еще больше — электрические. Легковушки с гибридными силовыми установками, даже несмотря на определенное статистическое наращивание доли, не занимают весомого места в сегменте импорта.

Несмотря на развитие электротранспорта, бензиновые автомобили остаются самым популярным выбором. В первом полугодии 2025 года они охватили 46,1% рынка, лишь немного уступив результату прошлого года (47,6%).

Об этом пишет Институт исследования авторынка.

Спрос держится благодаря:

широкому выбору моделей в Европе,

импорта из США где фактически все легковушки бензиновые,

сравнительно более простому и дешевому обслуживанию,

некоторые варианты разрешают конверсию на ГБО.

Читайте также ТОП-10: на какие автомобили украинцы чаще всего устанавливают ГБО

Дизель — резкое падение с вершины

В 2022 году у дизеля было 56,9% доли рынка импортных подержанных авто. Причини такого обвала:

усиление ограничений на дизели в Европе (экозоны, налоги),

отсутствие спроса на старые дизельные авто в самой Европе, утилизационные программы,

отсутствие дизелей в США,

изменение понимания: дизель — это уже не «экономно и надежно», а «дорого и рискованно».

Электромобили — взрывной рост

Рост доли электромобилей — один из самых заметных трендов:

1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).

Что изменилось:

зарядная инфраструктура в Украине уже не вызывает паники,

авто из Китая, США, Кореи стали доступнее,

ранние владельцы Tesla и Leaf стали лучшими рекламными агентами,

становится больше моделей с «межобласным» запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч)

экономия на горючем снова актуальна (повышение цен на АЗС).

Кроме того, в этом году покупателей дополнительно активизирует приближение растаможки электромобилей по НДС с 2026 года, что суммарно увеличит стоимость одних и тех же моделей на рынке на четверть, а то и на треть.

Гибриды — растут

Легковые машины с гибридными силовыми установками в 2025 году имеют долю 4,8%. Это немного, но тренд положительный. По сравнению с 2022 годом доля выросла в 4 раза. Причины:

становится больше доступных гибридных Toyota, Ford, KIA, Honda и других,

реальная экономия в городском цикле без вмешательства в конструкцию авто (по сравнению с ГБО).

Сдерживает развитие сегмента — ограниченный выбор моделей, более высокие цены, иногда — специфика обслуживания машин «два в одном».

ГБО

Доля легковушек, использующих в качестве топлива бензин и/или газовую смесь, то есть имеющих на борту газобаллонное оборудование (ГБО) как дополнительную систему, невелика — от 3,4% до 4,9%, без тенденции к увеличению или уменьшению.

Подобная картина и с «чисто-газовыми» автомобилями, в основном корейскими, принадлежащими к группе LPI — после волны популярности (если так можно назвать долю среди импортируемых в 0,7% в 2022 году) количество регистраций таких авто снизилось до 0,3% в 2025 году.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.