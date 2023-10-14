Как изменились цены на жилье в западных регионах Украины — Finance.ua

Как изменились цены на жилье в западных регионах Украины Сегодня 10:45 — Недвижимость

Как изменились цены на жилье в западных регионах Украины

Из-за ажиотажного спроса на недвижимость, вызванного внутренней миграцией ввиду полномасштабной войны россии против Украины, стоимость недвижимости в западных областях страны резко подскочила. Однако сейчас цены уже не повышаются, а ажиотажный спрос снизился еще в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, рост стоимости жилья в западных областях Украины местами достигал от 70 до 150% в зависимости от уровня вакантности и спроса в том или ином регионе. На первичке цены значительно выросли во Львове, Ужгороде, Тернополе, Луцке, Черновцах, Ивано-Франковске, говорит Виктория Берещак.

Цены выросли в первом полугодии 2022 года и пока держатся на таком же высоком уровне, однако дальнейшей существенной динамики роста, связанной с ажиотажным спросом, уже нет.

«Сейчас на первичном рынке, как ни странно, Львов обгоняет Киев на пару процентов по средневзвешенной стоимости квадрата, а Днепр и Ужгород дышат в спину столицы, ведь разница в цене достигает примерно 6−8 тысяч грн на квадратный метр», — добавляет обозреватель рынка.

Сейчас средняя цена на квадратный метр, по данным ЛУН, достигает:

во Львове — 48,1 тыс. грн/кв.м;

в Киеве — 47,8 тыс. грн/кв.м;

в Ужгороде — 42 тыс. грн/кв.м;

в Днепре — 41,6 тыс. грн/кв.

При этом надо понимать, что условно Полтава, Ивано-Франковск, Винница, Тернополь хоть и отстают от гонки средневзвешенных цен, в начале войны у них был скачок цен, что раньше не было характерно для этих регионов. Сейчас можем сказать, что находимся в условном периоде стабилизации цен в западном регионе. Ажиотажного спроса уже нет, он исчез еще в прошлом году. При этом мы понимаем, что реальный, то есть платежеспособный спрос в стране, сейчас ограничен", — комментирует нынешнюю тенденцию Берещак.

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Она считает: пока регионы-рекордсмены остаются хабами, сплошь и рядом перенаселенными внутренне перемещенными лицами, ждать какого-то существенного отката цен на недвижимость там ни на первичке, ни на вторичке не стоит.

«Поэтому надеяться, что „когда-то оно упадет“, бесполезно: в дальнейшем цены будут оставаться примерно в таком же диапазоне, пока большая часть переселенцев не вернутся домой и рынок не стабилизируется. И даже при этих условиях стабилизация не будет выглядеть как падение, скорее как незначительный откат с учетом реального уровня спроса и рыночной корреляции спрос/предложение на тот момент», — объясняет она.

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Сейчас на первичном рынке будем видеть незначительный рост стоимости квадратных метров, учитывая рост себестоимости и сдерживающий фактор в виде ограниченного платежеспособного спроса, отмечает Виктория Берещак.

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