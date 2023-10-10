Цены на жилье, находящееся в процессе строительства, во Львове обогнали Киев — ЛУН Сегодня 08:05 — Недвижимость

Цены на жилье, находящееся в процессе строительства, во Львове обогнали Киев — ЛУН

Средняя цена на строящееся жилье на октябрь 2023 года во Львове составила 48,1 тыс. грн/кв. м, в Киеве — 47 тыс. грн/кв. м, сообщила директор по развитию бизнеса в ЛУН Елена Унаньян на архитектурно-строительном Business Forum «Восстановление Украины. Модернизация и трансформация» в прошлую пятницу.

«Впервые за время, которое ЛУН готовит статистику, Львов занял первое место с небольшим отрывом: средняя цена всего на 2% больше, чем в Киеве», — сказала она.

По ее данным, по состоянию на октябрь третье место по средним ценам занял Ужгород (42 тыс. грн/кв. м), который смог обогнать Днепр (41,6 тыс. грн/кв. м) и Одессу (36,6 тыс. грн /кв.м).

В целом эксперт отметила, что на этом этапе можно говорить об условной стабилизации цен во всех регионах Украины при относительной активизации интереса. Посещаемость портала ЛУН выросла на 27% в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Что касается предложения, то по состоянию на октябрь 2023 в целом в Украине 1490 жилых комплексов находятся в продаже. В то же время 55% из них строятся, 42% уже построены, в 3% продажи продолжаются, а работы остановлены.

Если анализировать ЖК в процессе строительства, то таких на октябрь 2023 было 905, из них 89% продают, в 4% уже все распродано, в 4% продажи остановлены, а 3% не начинали реализацию.

Самым активным регионом является столичный: 224 ЖК в области и 181 в Киеве, что дает 27% предложения всего по Украине. В шестерку лучших также входят Львовская область с 240 ЖК, Одесская (134), Ивано-Франковская (92), Хмельницкая (89) и Тернопольская (80). В общей сложности эти шесть областей обеспечивают 70% предложения.

После 24 февраля стартовала продажа в 242 ЖК.

«Интересный факт: уже успели распродаться квартиры в 10 из этих 242 ЖК, которые начали реализацию после начала войны», — подчеркнула Унаньян. 30% всех новых проектов запустились во Львове — 74 ЖК. Это вдвое больше, чем в Киевской области, где запущена продажа 38 ЖК", — отметила эксперт.

В пятерку лучших регионов с новыми объектами также вошли Тернопольская область (27), Ивано-Франковская (18) и Закарпатская (17).

Завершена продажа после начала войны в 247 ЖК, из них больше всего во Львовской области (55), Киевской (66), Ивано-Франковской (24), Одесской (23) и Тернопольской (15).

Согласно данным опроса девелоперов в рамках синдикативного исследования ЛУН, 24% сделок по итогам первого квартала-2023 было совершено во Львовской области, 19% - в столичном регионе, 52% дали другие правобережные области Украины.

«Во Львовской области продано 24% всех квартир, которые были реализованы в новостройках Украины. В то же время во Львове — в полтора раза меньше, чем в Киеве, жилых комплексов в продаже», — отметила Унаньян.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.