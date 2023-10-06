Подорожают ли квартиры, если доллар возрастет: прогнозы экспертов — Finance.ua

Подорожают ли квартиры, если доллар возрастет: прогнозы экспертов Сегодня 13:05 — Недвижимость

Подорожают ли квартиры, если доллар возрастет: прогнозы экспертов

В начале октября Нацбанк отказался от фиксированного курса гривны к доллару, но не отпустил гривну полностью: в Украине будет действовать режим «управляемой гибкости». Впрочем, эксперты уже говорят, что курс доллара может возрасти, и это повлияет, в том числе, и на цены на жилье.

Как связаны цены на квартиры с курсом доллара и может ли взлететь в цене недвижимость, если доллар резко возрастет — рассказывает РБК-Украина.

Как курс валюты связан с рынком недвижимости

Рынок недвижимости был очень чувствителен к валютным колебаниям и до широкомасштабного вторжения рф. И первичка, и вторичка косвенно были привязаны к курсу доллара, но по-разному. На первичном рынке цены росли, когда из-за курсовых колебаний дорожали строительные материалы, энергоносители. На вторичке цены могли, наоборот, снижаться.

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За последние полтора года цены на новостройки росли: в начале вторжения рф предыдущие логистические связи нарушились, на востоке страны оккупанты уничтожили несколько важных для всей строительной отрасли заводов. Цены на материалы, необходимые для строительства, росли существенно. Дорожали и квадратные метры, потому что застройщики хотят компенсировать свои вложения. Так происходило еще до того, как Нацбанк отказался от фиксированного курса в начале октября.

Что будет с ценами на жилье в случае скачков доллара

О кардинальном повышении цен на квадратные метры говорить пока не стоит, даже если доллар повысится в цене, говорит в комментарии РБК-Украина риелтор и глава Комитета по информационным технологиям ССНУ Александр Бойко.

«Считаю, что о возможном росте цен на квартиры именно из-за повышения курса доллара думать пока рано. По моему мнению, больших изменений в ближайшее время не произойдет, это точно. Цены могут пойти в гору, когда общее экономическое состояние сначала улучшится, и потом уже и рынок недвижимости одновременно будет меняться. С ростом экономической состоятельности все подорожает, и недвижимость тоже. Но это будет значительно позже, а не в ближайшем будущем», — считает он.

Но риелтор уверен, что колебания курса точно повлияют на рынок аренды. По его наблюдениям, владельцы уже начали сдавать жилье с привязкой к курсу или учитывать разницу уже в цене.

Возрастут ли цены на жилье из-за колебаний курса

Пока мы до конца не понимаем, как решение Нацбанка реально отразится на курсе доллара. Прошло уже несколько дней, но мы видим, что курс в обменниках не изменился, говорит в комментарии РБК-Украина Елена Манжос, директор компании ХАН (Харьковского агентства недвижимости).

«Видим, что в обменниках курс не изменился абсолютно. Очередей, чтобы обменять валюту, нет, и это хорошо. На самом же деле, хотя цены на квартиры формально номинированы в долларах, особенно в объявлениях в интернете, рынок на практике все равно больше привязан к гривне», — объясняет эксперт.

Как изменились цены на жилье во время войны, Елена Манжос рассказывает на примере. Квартира перед вторжением рф в Харькове стоила 45 тысяч долларов. Курс в тот момент был 28 гривен за доллар.

«Если учесть, что сегодня средний курс между покупкой и продажей держится на уровне 38, то эта самая квартира будет стоить сегодня 33 тысячи долларов. Мы это определили, умножив „довоенную“ стоимость на старый курс 28. И привели к новому курсу, разделив на 38. Получили сумму 33 000. Наш опыт работы в военное время показывает, что это точная формула, по которой можно определить сегодняшнюю стоимость квартиры с учетом изменения курса», — рассказывает она.

Если даже доллар повышается в цене, то цены на жилье все равно считают в гривне. А в долларовом эквиваленте цена будет ниже.

«Это говорит о том, что как бы мы ни номинировали цены в долларе, рынок все равно больше привязан к гривне. Разница в цене компенсируется. К тому же наш рынок недвижимости достаточно инертен: цены вряд ли повысятся очень резко. В общем, на адаптацию рынка к курсовым колебаниям понадобится несколько месяцев, и выводы делать пока точно рано», — высказывает мнение эксперт.

Она надеется, что резких скачков курса доллара все же не произойдет. А если доллар и подорожает, рынок компенсирует удорожание.

«Когда на рынке нет стабильности, простые люди не могут решить свой вопрос с жильем. Хотя от курса рынок зависит скорее номинально. Ведь в долларах деньги мало кто зарабатывает. Четкая зависимость от доллара прослеживается, если застройщик покупает стройматериалы за рубежом. Тогда это приводит к подорожанию квартир. Конечно, если доллар подскочит, позитива от этого мало. Но я все же надеюсь, что сильных колебаний курса все же не будет», — говорит директор агентства недвижимости.

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