Как изменились цены на аренду квартир в сентябре (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на аренду квартир в сентябре (инфографика)
Аналитики сайта Dim.Ria проанализировали ситуацию с арендой недвижимости в городах Украины.
По состоянию на конец сентября 2023 года предложение аренды продолжает уменьшаться. В течение года в Киевской области на 47% упало количество объявлений. В Сумской области этот показатель достиг 97%, а в Черниговской — 60%.
Цены
По состоянию на июль 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице 21 167 грн, а в области — 8 886 грн. По сравнению с сентябрем 2022 года стоимость жилья в Киеве выросла на 29%.
Аналитики определили, что в Кировоградской области средняя цена на однокомнатное жилье упала на 40% к августу 2023 и на 18% в течение года.
Наименьшая средняя цена аренды однокомнатной квартиры зафиксирована в Херсонской и Сумской областях — 3250 грн и 4000 грн.
Справка Finance.ua:
- В начале октября Нацбанк отказался от фиксированного курса гривны к доллару, но не отпустил гривну полностью: в Украине будет действовать режим «управляемой гибкости». Впрочем, эксперты уже говорят, что курс доллара может возрасти, и это повлияет в том числе и на цены на жилье;
- президент ассоциации риэлторов Юрий Пита объяснил, почему в Киеве подорожала аренда квартир, но жилье все равно разбирают, как горячие пирожки;
- арендодатели почувствовали относительно спокойное лето и возвращают цены на аренду квартир до довоенных времен.
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