Как изменились цены на вторичке за последние полгода — данные ЛУН Сегодня 14:03 — Недвижимость

Как изменились цены на вторичке за последние полгода — данные ЛУН, unsplash.com

За последние шесть месяцев цены на квартиры испытали колебания в разных регионах страны. К примеру, в столице Украины — Киеве — средняя цена на вторичное жилье снизилась на 2%.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Инфографика: ЛУН

Во Львове, напротив, цены на вторичное жилье выросли на 6%. Любопытно, что однокомнатная квартира во Львове сейчас стоит почти так же, как в Киеве, но на 1000 долларов дороже. Это означает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет около 61 тысячи долларов.

Инфографика: ЛУН

В Ивано-Франковске наблюдается наибольший рост цен среди крупных городов Украины — на 12%. Такое значительное повышение делает этот город лидером в росте стоимости вторичного жилья.

Инфографика: ЛУН

Также в статистике ЛУН есть информация о разнице между ценой, указанной в объявлениях, и реальной ценой продажи.

К примеру, в Киеве однокомнатная квартира по объявлениям стоит 60 тысяч долларов, тогда как по реально проданным объектам — 49 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры по объявлениям имеют стоимость 90 тысяч долларов, но на самом деле продаются за 65 тысяч долларов.

Справка Finance.ua:

по данным Dim. ria, средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за ​​$50−80 тысяч;

по состоянию на май 2024 года до марта 2024 года наибольший рост средней стоимости на однокомнатную квартиру на вторичке зафиксирован в Закарпатской области — 10%. Самая большая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 97 025 долларов США в Киеве. Вместе с тем за сезон цена выросла на 4%, а за год — на 22%;



Данные сайта M2bomber показывают, что в Киеве на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.



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