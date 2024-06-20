Как изменились цены на вторичке за последние полгода — данные ЛУН — Finance.ua
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Как изменились цены на вторичке за последние полгода — данные ЛУН

Недвижимость
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Как изменились цены на вторичке за последние полгода — данные ЛУН
Как изменились цены на вторичке за последние полгода — данные ЛУН, unsplash.com
За последние шесть месяцев цены на квартиры испытали колебания в разных регионах страны. К примеру, в столице Украины — Киеве — средняя цена на вторичное жилье снизилась на 2%.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Во Львове, напротив, цены на вторичное жилье выросли на 6%. Любопытно, что однокомнатная квартира во Львове сейчас стоит почти так же, как в Киеве, но на 1000 долларов дороже. Это означает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет около 61 тысячи долларов.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
В Ивано-Франковске наблюдается наибольший рост цен среди крупных городов Украины — на 12%. Такое значительное повышение делает этот город лидером в росте стоимости вторичного жилья.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Также в статистике ЛУН есть информация о разнице между ценой, указанной в объявлениях, и реальной ценой продажи.
К примеру, в Киеве однокомнатная квартира по объявлениям стоит 60 тысяч долларов, тогда как по реально проданным объектам — 49 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры по объявлениям имеют стоимость 90 тысяч долларов, но на самом деле продаются за 65 тысяч долларов.

Справка Finance.ua:

  • по данным Dim. ria, средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за ​​$50−80 тысяч;
  • по состоянию на май 2024 года до марта 2024 года наибольший рост средней стоимости на однокомнатную квартиру на вторичке зафиксирован в Закарпатской области — 10%. Самая большая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 97 025 долларов США в Киеве. Вместе с тем за сезон цена выросла на 4%, а за год — на 22%;
  • Данные сайта M2bomber показывают, что в Киеве на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.

Обзор цен на аренду жилья в Украине летом 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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