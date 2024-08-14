Как изменились цены на первичке (инфографика) — Finance.ua

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Как изменились цены на первичке (инфографика)

Недвижимость
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Как изменились цены на первичке (инфографика)
Как изменились цены на первичке (инфографика)
По данным аналитического центра DIM. RIA, по состоянию на конец июля 2024 г. в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самыми активными являются застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 98%.
Об этом говорится в исследовании DIM.RIA.
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В июле в Украине сдали 11 новостроек на 38 секций, таким образом, с начала 2024 года доля готовых новостроек выросла на 2,5% и теперь составляет 32,5%.

Где лидеры

Лидерами по соотношению достроенных объектов являются Волынская и Одесская области: там завершенных проектов более 50%.
Как изменились цены на первичке (инфографика)

Цены

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 4% в долларе, наиболее активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях.
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Как изменились цены на первичке (инфографика)
Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный. Самые бюджетные предложения новостроек — в Запорожской области.
Как изменились цены на первичке (инфографика)

Спрос

Проанализировав данные о поисковых запросах на маркетплейсе DIM. RIA, аналитики отметили спад интереса пользователей к квартирам в новостройках. Тенденция сохраняется как месяц к месяцу, так и при сравнении текущих данных с информацией за предыдущий год.
Единственная область, к которой стабильно повышается интерес потенциальных покупателей — Киевская (без учета самой столицы).
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Справка Finance.ua:

  • В Украине готовятся переписать Жилищный кодекс. Настоящий, с многочисленными изменениями, действует еще с советских времен и прописывает очень важное для украинцев право на бесплатное жилье.
  • До войны в очереди только в столице стояли около 68 тыс. человек, почти 28 тыс. — во Львове, 16,7 тыс. — в Одессе, 15 тыс. — в Харькове. Теперь эту очередь могут просто «разогнать».
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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