Как изменились цены на первичке (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на первичке (инфографика) Сегодня 15:00 — Недвижимость

Как изменились цены на первичке (инфографика)

По данным аналитического центра DIM. RIA, по состоянию на конец июля 2024 г. в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самыми активными являются застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 98%.

Об этом говорится в исследовании DIM.RIA.

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В июле в Украине сдали 11 новостроек на 38 секций, таким образом, с начала 2024 года доля готовых новостроек выросла на 2,5% и теперь составляет 32,5%.

Где лидеры

Лидерами по соотношению достроенных объектов являются Волынская и Одесская области: там завершенных проектов более 50%.

Цены

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 4% в долларе, наиболее активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях.

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Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный. Самые бюджетные предложения новостроек — в Запорожской области.

Спрос

Проанализировав данные о поисковых запросах на маркетплейсе DIM. RIA, аналитики отметили спад интереса пользователей к квартирам в новостройках. Тенденция сохраняется как месяц к месяцу, так и при сравнении текущих данных с информацией за предыдущий год.

Единственная область, к которой стабильно повышается интерес потенциальных покупателей — Киевская (без учета самой столицы).

Справка Finance.ua:

В Украине готовятся переписать Жилищный кодекс. Настоящий, с многочисленными изменениями, действует еще с советских времен и прописывает очень важное для украинцев право на бесплатное жилье.

До войны в очереди только в столице стояли около 68 тыс. человек, почти 28 тыс. — во Львове, 16,7 тыс. — в Одессе, 15 тыс. — в Харькове. Теперь эту очередь могут просто «разогнать».

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