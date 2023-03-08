Как изменились цены на новые квартиры в Киеве и Львове — Finance.ua

Как изменились цены на новые квартиры в Киеве и Львове Сегодня 13:02 — Недвижимость

Как изменились цены на новые квартиры в Киеве и Львове

За год войны стоимость жилья в новостройках Киева и Львова резко возросла. Это было обусловлено ростом себестоимости, девальвацией гривны и удаленностью от фронта.

Во Львове цены продолжают стремительно расти до сих пор, в то время как в Киеве они остаются относительно стабильными. На сколько процентов за год выросли цены на жилье — узнайте по результатам исследования M4U Estate

Киев

В начале февраля 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составила 61 234 гривны. Это на 36,1% больше, чем было до начала вторжения россии в Украину.

Активнее всего цены росли летом: с июня по сентябрь средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 26,7%. Больше всего подорожали классы элит (+46,1%) и эконом (+44,3%).

Популярными среди покупателей были классы комфорт и бизнес. Цены на них выросли на 35,5% и 34,4% соответственно. В начале февраля 2023 г. ценовой диапазон на большинство объектов недвижимости составляет 34 000 — 54 000 гривен. Среди них преобладают объекты класса комфорта.

Львов

Средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 82,7% — до 45 706 гривен. Наиболее активный рост цен наблюдался в период с июня по сентябрь, как и в Киеве.

Цены на большинство объектов львовской недвижимости колеблются от 24 000 до 34 000 грн, чаще всего предлагают комфорт-класс.

«Наибольшую динамику роста цен наблюдаем в объектах бизнес-класса, где стоимость квадратного метра за год выросла более чем вдвое, на 109%. В сегменте эконом рост за год составил 66,7%, комфорт — 60,3%, элит — 58, 7%», — показывает исследование.

Справка Finance.ua:

в момент покупки недвижимости покупатель должен не только оплатить продавцу стоимость квартиры. К основному платежу нужно прибавить еще налоги и сборы. При покупке квартиры возможны и дополнительные расходы. Какие именно — рассказали по ссылке;



квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости в Киеве подешевел. За последние полгода цены снизились на 3000 гривен. Так, в конце февраля за «квадрат» столичного жилья придется отдать в среднем от 50 011 до 52 870 гривен;

эксперты говорят, что именно этой весной аренда жилья в столице может снова подорожать. Подорожание ожидается на уровне 10-15%. Это будет зависеть от того, сколько людей будет возвращаться в столицу, а также от того, будет ли наплыв переселенцев.



Телеканал 24 По материалам:

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