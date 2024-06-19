Как экстремальная жара повышает стоимость летнего отдыха в Европе, — исследование Сегодня 18:03 — Мир

Как экстремальная жара повышает стоимость летнего отдыха в Европе, — исследование

Исследование показало, что стоимость семейного отдыха растет до 96 фунтов стерлингов на каждый дополнительный градус тепла в Испании.

Об этом пишет mirror.co.uk в своей статье.

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К примеру, недельная поездка в мае для двух взрослых и двух подростков из Лондона в Бенидорм, Испания, при температуре 22C обойдется семье в 803 фунта (41 409 грн). Однако эта цена растет до 1570 фунтов стерлингов в августе, когда температура достигает 30 градусов Цельсия, что составляет 96 фунтов стерлингов за дополнительный градус.

Решив путешествовать вне периодов пиковой погоды, семьи могли бы сэкономить в среднем 235 фунтов стерлингов на градус ниже температуры в семи популярных направлениях. Эту экономию можно использовать на другие аспекты отпуска, такие как детские мероприятия, рестораны или покупки.

Поездки на Кипр для семьи из четырех человек стоят 737 фунтов (38 005 грн) стерлингов за более мягкие 24C в мае. Однако эта цена растет до 1272 фунтов стерлингов (65 595 грн) или 89 фунтов стерлингов за градус, за неделю в июльскую жару 30C.

Греция. Семья может наслаждаться августовской жарой 28C примерно за 1793 фунта стерлингов (92 462 грн), но может насладиться меньшей жарой при 23C в мае всего за 1285 фунтов стерлингов (66 265 грн). Более экономичный выбор для отдыхающих предлагаетСемья может наслаждаться августовской жарой 28C примерно(92 462 грн), но может насладиться меньшей жарой при 23C в мае всего за(66 265 грн).

Согласно опросу 2000 путешественников, оказалось, что четыре из 10 планировщиков отпуска стремятся устроить отпуск «вне сезона».

Основными причинами были названы значительная общая экономия средств (58%), меньшее количество туристов (51%) и более тихие путешествия (37%). Кроме того, каждый 10 (11%) путешественник, путешествовавший в непиковое время, сэкономил более 400 фунтов стерлингов благодаря этому решению.

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