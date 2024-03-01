Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более $19 млрд — Шмыгаль — Finance.ua
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Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более $19 млрд — Шмыгаль

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Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более $19 млрд — Шмыгаль
Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более $19 млрд — Шмыгаль, Фото: uacrisis.org
Потери в секторе культуры и туризма Украины, включая недополученный доход, составили 19,6 млрд долларов. На долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного нужно 8,9 млрд долларов.
Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.
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Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают Харьковщина, Донецкая и Одесская области. В общей сложности целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры. Кроме того, в оккупации находится более 20 тысяч памятников культуры национального и местного значения.
«На международном уровне нуждаемся в немедленном реагировании на теневую торговлю культурными ценностями. Создание надежных правовых рамок, увеличение мер безопасности, взаимодействие между правоохранителями разных государств», — подчеркнул премьер-министр.
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Глава правительства отметил важность тщательной и правильной оценки убытков и потерь в сфере культуры. Эта информация, по его словам, составит основу доказательной базы для международных институций.
«Поэтому все уничтоженные или пострадавшие в результате российской агрессии объекты культурного наследия внесут в специальный государственный реестр. Он будет одним из инструментов определения размеров компенсаций от рф», — отметил Шмыгаль.
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Премьер-министр подчеркнул, что на платформе United for Justice необходимо сформировать общие решения и механизмы реализации принципа «россия заплатит».

Справка Finance.ua

  • по данным проекта «россия заплатит» КSE Institute, сумма ущерба инфраструктуры Украины в результате по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долларов. На первом месте по сумме ущерба остается жилищный фонд. Прямой ущерб от разрушений этих объектов оценивается в $58,9 млрд;
  • глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ранее сообщал, что если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, ущерб за одни сутки тревоги будет условно составлять 9 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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