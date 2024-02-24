Какой ущерб культурному наследию Украины нанесла российская агрессия — Finance.ua

Какой ущерб культурному наследию Украины нанесла российская агрессия Сегодня 09:12

Какой ущерб культурному наследию Украины нанесла российская агрессия, Фото: village.com.ua

Из-за российской агрессии в Украине было разрушено огромное количество памятников культурного наследия. На сегодняшний день сумма ущерба оценивается в 19 млрд долларов. Разрушенные объекты вносятся в государственный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Он станет основой для определения размеров репараций от рф.

Об этом сообщает председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Она отметила, что названная сумма в 19 млрд долларов — это еще не окончательная цифра, ведь уничтожение исторических памятников вследствие вооруженной агрессии рф продолжается до сих пор.

По данным МКИП, в течение периода с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года россия уничтожила или повредила 902 объекта культурного наследия:

памятники национального значения — 124;

местного значения — 708;

только что выявленных — 70.

В частности, памятники архитектуры составляют 285 объектов, архитектуры и градостроительства — 269, истории — 213, архитектуры, истории — 33.

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Елена Шуляк добавляет, что все поврежденные и разрушенные объекты культурного наследия вносятся в РПУИ так же, как и объекты жилой инфраструктуры. Это означает, что скоро будет возможно детальнее проанализировать первые цифры и просчитать шаги, необходимые для восстановления этого сверхважного для Украины фонда.

«У нас впереди огромная работа по планированию восстановления уничтоженного культурного наследия. Впрочем, она будет касаться не только непосредственно восстановления, но и в целом изменения подходов к этому, подходов к реставрации объектов исторического достояния», — отметила нардеп.

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По ее словам, в начале 2024 года в Верховной Раде была создана специальная межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия. Она будет работать над законодательными изменениями, которые будут способствовать решению проблемы произвольного уничтожения памятников. И хотя из-за вторжения россиян эта проблема обострилась, еще до агрессии рф в Украине страдали памятники архитектуры из-за действий застройщиков и сомнительных решений местных советов.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы разработать изменения в законодательство по охране культурного наследия. Оно должно не просто работать, а быть современным и отвечать тем реалиям, в которых сегодня живет Украина», — пояснила Шуляк.

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Она добавляет, что в Украине достигла финальной стадии разработка информационно-коммуникационной системы, которая вскоре станет электронным Реестром недвижимых памятников Украины. Когда систему презентуют, облгосадминистрации закончат работу по ее наполнению — внесут и сами памятники, и учетные данные по каждому из них, и проверит всю документацию. В настоящее время в Украине их около 140 тыс., а внесено чуть более 100 тыс.

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