Устойчивость, несмотря на войну и разрушения: Еврокомиссия отметила прогресс Украины в развитии энергосектора — Finance.ua
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Устойчивость, несмотря на войну и разрушения: Еврокомиссия отметила прогресс Украины в развитии энергосектора

Энергетика
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Устойчивость, несмотря на войну и разрушения: Еврокомиссия отметила прогресс Украины в развитии энергосектора
Устойчивость, несмотря на войну и разрушения: Еврокомиссия отметила прогресс Украины в развитии энергосектора
Благодаря устойчивости критически важной энергетической инфраструктуры, несмотря на российские атаки, экономика Украины восстанавливается. А трансформация энергетики, несмотря на войну и колоссальные разрушения, успешна.
Такую оценку дала Еврокомиссия в опубликованном Отчете об оценке прогресса, достигнутого Украиной в соответствии с критериями членства в Европейском Союзе.
И это очень важный этап на пути к вступлению Украины в ЕС.
«Украина — единственная страна в мире, чья энергетика не просто устояла в условиях атаки противника на объекты энергетической инфраструктуры. Наоборот: несмотря на это, мы реформируем отрасль в соответствии с нормами и правилами Евросоюза. Это важно для интеграции украинского и европейского энергетических рынков и укрепления безопасности во всем регионе. Я уверен: мы обязательно станем сильной частью европейской энергосистемы», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Среди достижений отмечено в Докладе принятие Украиной Энергетической стратегии до 2050 года, которую представил глава Минэнерго Герман Галущенко. ЕК также положительно оценила разделение и сертификацию системных операторов рынков электроэнергии и газа и операторов хранения газа, а также разделение операторов систем распределения электроэнергии и газа.
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В отчете особое внимание уделяется прогрессу Украины, связанному с принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению злоупотреблений на оптовых рынках электроэнергии», который имплементирует европейское регулирование REMIT.
Еврокомиссия отметила продолжение Украиной работы по гармонизации законодательства с ЕС относительно целостности и прозрачности оптового энергетического рынка, возобновляемой энергетики, энергоэффективности, деятельности оператора газотранспортной системы и сертификации газохранилищ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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