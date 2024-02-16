В Минэкономики назвали потребности частного сектора в этом году на восстановление — Finance.ua

В Минэкономики назвали потребности частного сектора в этом году на восстановление Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В Минэкономики назвали потребности частного сектора в этом году на восстановление

Потребности украинского частного сектора на 2024 год только в части промышленности и коммерции составляют $5,8 млрд.

Об этом отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, Всемирный банк и правительство в сотрудничестве с Европейским Союзом, ООН и другими партнерами объявили результаты Третьего анализа убытков и потребностей Украины, нанесенных в результате почти двухлетней войны.

Результаты отчета станут основой для имплементации Плана Украины в части необходимых реформ и Ukraine Facility.

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В отчете говорится, что украинская промышленность и коммерческий сектор являются основой украинской экономики и генерируют около 1/3 валового внутреннего продукта, а также предоставляют рабочие места для около 6 миллионов человек, а убытки секторов в результате войны оцениваются примерно в $15,6 миллиардов.

Поэтому восстановление частного сектора является ключевым приоритетом для правительства Украины. Только в 2024 году потребности промышленности и коммерции в инвестициях составляют $4,2 млрд, а рабочего капитала — $1,6 млрд, то есть вместе — $5,8 млрд. Это общая потребность в финансировании сектора, которую мы с международными партнерами намерены обеспечить", — отметила Свириденко.

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Основные направления финансирования, которые правительство, доноры и международные финансовые организации обеспечат в текущем году:

гранты для восстановления и модернизации бизнеса;

частичная компенсация процентных ставок по программе доступных кредитов 5−7-9%;

поддержка украинских экспортеров через Экспортно-кредитное агентство, программы страхования военных рисков;

стимулы для инвестиций в частный сектор;

финансирование капитальных инвестиций и обновление оборудования пострадавших в результате войны отечественных предприятий.

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«В отчете предусмотрено минимум $1,6 млрд на финансирование инвестиций, и важно, чтобы инструменты их получения были доступны для компаний как через банковскую систему, корпоративное финансирование, так и через проектное финансирование. Особенно в капиталоемких индустриях, нуждающихся в установке или обновлении производственных линий, как, в частности, в перерабатывающей промышленности», — подытожила Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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