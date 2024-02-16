В Минэкономики назвали потребности частного сектора в этом году на восстановление — Finance.ua

В Минэкономики назвали потребности частного сектора в этом году на восстановление
Потребности украинского частного сектора на 2024 год только в части промышленности и коммерции составляют $5,8 млрд.
Об этом отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Напомним, Всемирный банк и правительство в сотрудничестве с Европейским Союзом, ООН и другими партнерами объявили результаты Третьего анализа убытков и потребностей Украины, нанесенных в результате почти двухлетней войны.
Результаты отчета станут основой для имплементации Плана Украины в части необходимых реформ и Ukraine Facility.
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В отчете говорится, что украинская промышленность и коммерческий сектор являются основой украинской экономики и генерируют около 1/3 валового внутреннего продукта, а также предоставляют рабочие места для около 6 миллионов человек, а убытки секторов в результате войны оцениваются примерно в $15,6 миллиардов.
Поэтому восстановление частного сектора является ключевым приоритетом для правительства Украины. Только в 2024 году потребности промышленности и коммерции в инвестициях составляют $4,2 млрд, а рабочего капитала — $1,6 млрд, то есть вместе — $5,8 млрд. Это общая потребность в финансировании сектора, которую мы с международными партнерами намерены обеспечить", — отметила Свириденко.
Основные направления финансирования, которые правительство, доноры и международные финансовые организации обеспечат в текущем году:
- гранты для восстановления и модернизации бизнеса;
- частичная компенсация процентных ставок по программе доступных кредитов 5−7-9%;
- поддержка украинских экспортеров через Экспортно-кредитное агентство, программы страхования военных рисков;
- стимулы для инвестиций в частный сектор;
- финансирование капитальных инвестиций и обновление оборудования пострадавших в результате войны отечественных предприятий.
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«В отчете предусмотрено минимум $1,6 млрд на финансирование инвестиций, и важно, чтобы инструменты их получения были доступны для компаний как через банковскую систему, корпоративное финансирование, так и через проектное финансирование. Особенно в капиталоемких индустриях, нуждающихся в установке или обновлении производственных линий, как, в частности, в перерабатывающей промышленности», — подытожила Свириденко.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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