Как эффективно распределять средства и планировать свои расходы — Finance.ua
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Как эффективно распределять средства и планировать свои расходы

Личные финансы
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Как эффективно распределять средства и планировать свои расходы
Как эффективно распределять средства и планировать свои расходы
Чтобы упорядочить свой бюджет, не следует считать сложные проценты и использовать запутанные математические формулы. Если вы хотите быстро и легко взять под контроль свои финансы, попробуйте метод 50/30/20.
Об этом пишет Financial Literacy Ukraine.
«Этот способ бюджетирования получил популярность благодаря своей простоте. Для его использования и грамотного распределения собственного бюджета стоит запомнить лишь три показателя — 50/30/20. Метод был разработан экспертом по банкротству и сенатором США Элизабет Уоррен и ее дочерью Амелией. Он описан в книге „All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan“ („Все ваше благосостояние: главный финансовый план на всю жизнь“)», — говорится в сообщении.
Инфографика: Financial Literacy Ukraine
Инфографика: Financial Literacy Ukraine
Чтобы добиться успеха в финансовом планировании, авторы книги советуют содержать в сбалансированном состоянии три категории своих расходов. Для этого они рекомендуют разделить ваш общий доход на три части:
  • 50% от доходов — на плановые расходы (потребности);
  • 30% — на второстепенные расходы (желания);
  • 20% — на сбережения.
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К плановым относятся обязательные расходы по обеспечению жизни, оплата базовых потребностей человека и регулярные платежи. В частности, к этой категории можно отнести аренду жилья, коммунальных услуг, мобильной связи и интернета, транспортные расходы, средства на еду и медицину, техобслуживание автомобиля и т.д. Это те расходы, которые вы обязательно должны оплатить в течение месяца.
Инфографика: Financial Literacy Ukraine
Инфографика: Financial Literacy Ukraine
Второстепенные расходы — это мелочи, которые делают вашу жизнь более приятной и комфортной, но без которых вы можете обойтись. Это расходы на развлечения, подарки, одежду, хобби и досуг.
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Ежемесячные сбережения в размере 20% дохода позволят вам наладить процесс накопления средств, сформировать финансовую «подушку безопасности» и резервный фонд.

Преимущества метода

Этот способ планирования расходов и распределения бюджета подойдет для начинающих, желающих развивать привычку регулярного ведения бюджета.
Используя этот метод, вы сможете сэкономить достаточно сумму средств для непредвиденных расходов и своевременно выполнять финансовые обязательства.
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При четком распределении затрат вам удастся контролировать как свои регулярные плановые платежи, так и эмоциональные покупки.
Алгоритм ведения бюджета по этому принципу — прост и понятен, так что не требует много усилий для ежемесячного финансового планирования.

Недостатки метода

Сложно произвести четкое распределение затрат относительно процентного соотношения.
Планирование затрат — личное дело, которое зависит от индивидуальных потребностей человека. Бывают обстоятельства, когда невозможно распределить бюджет в соответствии с планом.
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Можно неправильно классифицировать категорию расходов.
Категорий издержек всего три и они очень широки. Пользуясь этим способом, сложно отличить «потребность» от «желания». Например, тратить кругленькую сумму на такси, потому что это «потребность», чтобы не опаздывать на работу, вместо того чтобы выходить раньше или пользоваться общественным транспортом.

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По материалам:
Finance.ua
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