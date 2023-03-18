Какие финансовые привычки стоит развивать — Finance.ua

Какие финансовые привычки стоит развивать Сегодня 12:07 — Личные финансы

Какие финансовые привычки стоит развивать

Полезные финансовые привычки — первый шаг к финансовой устойчивости и благополучию.

Financial Literacy Ukraine подготовили 7 идей по финансовым привычкам, которые стоит развивать человеку, стремящемуся повысить свой уровень финансовой грамотности.

Какие финансовые привычки стоит развивать?

Планировать бюджет

Эта привычка позволит вам держать ваши деньги под контролем. Прежде чем планировать личный бюджет, рекомендуем провести аудит ваших доходов и расходов и проанализировать их.

Над этой привычкой следует работать ежедневно, фиксируя ваши расходы удобным для вас способом. Это позволит вам прогнозировать и планировать на будущее.

Регулярно копить сбережения

Измените свое финансовое поведение и превратите сбережения в хорошую привычку. Прежде всего, сформируйте финансовую «подушку безопасности» на случай непредвиденных событий.

Финансовый резерв должен быть равен сумме расходов человека или семьи за период не менее трех месяцев.

Ставить финансовые цели

Ваши мечты могут стать финансовыми целями. Для этого сформулируйте вашу цель четко и установите сроки ее достижения. Без дедлайна ваша цель остается размытой и не мотивирует вас к реальным действиям. Начните с краткосрочной цели и постепенно приучайте себя к воплощению долгосрочных планов.

Анализировать свои расходы и искать пути для их оптимизации

Ваш бюджет — возможность увидеть свое финансовое состояние «с высоты птичьего полета», далее следует научиться анализировать собранные данные. Сколько вы потратили на эмоциональные покупки? Есть ли «дыры» в вашем бюджете? Как давно вы проверяли платные подписки? Возможно, вы платите за услуги, которыми вы не пользуетесь?

Критический подход позволит вам по-новому взглянуть на ваши деньги.

Тщательно изучать условия предоставления финансовых услуг

Прежде чем воспользоваться финансовой услугой, выясните все условия ее получения и внимательно прочтите договор. Да, договор — это юридический документ, который сложно понять. Но если вы планируете оформить депозит, взять кредит или воспользоваться другой услугой, внимательно читайте все условия. Ведь это документ, которого вы обязуетесь придерживаться, ставя свою подпись.

Искать пути для увеличения своих доходов

Проанализируйте свои способности и компетенции. Возможно, стоит сменить работу, найти подработку или задуматься о формировании источника пассивного дохода.

Заниматься финансовым самообразованием

Книги, образовательные курсы и другие возможности обучения — используйте их, чтобы повысить свой уровень финансовой грамотности.

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