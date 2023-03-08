Как обеспечить ребенку финансовую подушку на будущее: правила финансового воспитания — Finance.ua

Как обеспечить ребенку финансовую подушку на будущее: правила финансового воспитания Сегодня 09:02 — Личные финансы

Как обеспечить ребенку финансовую подушку на будущее: правила финансового воспитания

Финансовая грамотность является основной частью, когда человек начинает что-то планировать, например, выйти на новую работу или что-то купить. Любые планы так или иначе пересекаются с финансами. Знания о мире и устройстве финансов важно и для детей, которые в будущем также будут строить планы.

Роберт Ли, инвестор с опытом 10 лет, инвестиционный эксперт по фондовому рынку США, автор и лектор курсов учебного центра «Биржевой университет», во время Female Freedom Forum рассказал, как обеспечить ребенку финансовую подушку на будущее.

По словам эксперта, когда родители встают перед вопросом формирования детского капитала, им нужно сначала понять, зачем это делается и какую поддержку ребенку они хотят оказать.

Цель портфеля может быть такой:

образование;

стартовый капитал для предпринимательства;

финансовая грамотность;

комфортная жизнь.

«Что касается формирования инвестиционного капитала для ребенка через фондовый рынок, то сейчас существуют определенные ограничения. В Штатах, например, до 16 лет инвестировать нельзя — только с разрешения родителей. В Украине схожая история — до 18 лет ребенок самостоятельно не может инвестировать. Но делать это можно по поручению родителей», — подчеркнул Роберт Ли.

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Открытие счета. Лицо младше 18 лет не имеет возможности открыть персонализированный счет. Оно может вести инвестиционную деятельность только по разрешению родителей со специальным разрешением от служб опеки.

Поэтому оптимальным вариантом является открытие дополнительного счета родителю (эту функцию предоставляют почти все брокеры).

Три стратегии инвестиционного портфеля для вашего ребенка

1. Стратегия усреднения доллара — DCA (Dollar cost averaging)

Это стратегия, заключающаяся в разделении одной инвестиции на меньшие суммы, которые нужно вкладывать отдельно через регулярные, заранее определенные промежутки времени, пока не будет исчерпан полный объем капитала.

Этот метод еще называют «эффектом средней стоимости», и он направлен на то, чтобы избежать ошибки, которая является разовой инвестицией и не может принести пользу.

2. Дивидендная стратегия

Подход к инвестированию на рынке акций направлен прежде всего на получение прибыли в виде дивидендов, а не вследствие роста курсовой стоимости.

Некоторые эмитенты отмечают даже особый сленговый термин у профессионалов — их условно называют дивидендными аристократами.

Это компании, которые платят хоть и невысокие, зато постоянные дивиденды более 25 лет. Не менее важно то, что они понемногу растут — из года в год их рост составляет около 3% от текущих котировок на акции.

3. Сбалансированная инвестиционная стратегия

Это способ сочетания классов активов в портфеле, направленный на сбалансирование риска и прибыльности.

Как правило, сбалансированные портфели делятся между акциями и облигациями поровну или до 60% акций и 40% облигаций. Сбалансированные портфели могут также поддерживать небольшое количество наличных или составляющую денежного рынка для целей ликвидности.

Правила для развития финансовой грамотности ребенка

Не скрывайте от ребенка «денежные вопросы» семьи. К примеру, если вы не можете позволить себе отдых из-за капитального ремонта, так и объясните ребенку.

К примеру, если вы не можете позволить себе отдых из-за капитального ремонта, так и объясните ребенку. Давайте ребенку карманные деньги. Обязательно определите объем и регулярность «выплат». При этом не рекомендуем давать деньги по запросу.

Обязательно определите объем и регулярность «выплат». При этом не рекомендуем давать деньги по запросу. Введите обязанность, связанную с расходами. Например, пусть ребенок покупает некоторые продукты. Таким образом он ознакомится с ценами и научится считать деньги.

Например, пусть ребенок покупает некоторые продукты. Таким образом он ознакомится с ценами и научится считать деньги. Заведите детскую копилку. Накопления тренируют силу воли и помогут сэкономить деньги для своей мечты.

Накопления тренируют силу воли и помогут сэкономить деньги для своей мечты. Не формируйте у ребенка «комплекса бедности». Формируйте положительные установки (денег в мире множество, и существует множество способов их заработать), направляйте ребенка на успех.

Формируйте положительные установки (денег в мире множество, и существует множество способов их заработать), направляйте ребенка на успех. Будьте образцом. Рассказывайте ребенку в доступном варианте о том, как можно иметь свой доход и почему нужно инвестировать средства.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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