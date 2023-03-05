Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование) — Finance.ua

Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование)

Один из самых популярных финансовых вопросов: сколько инвесторам достаточно средств, чтобы комфортно выйти на пенсию? Ответ составляет от $3 до $5 млн. Об этом свидетельствуют данные исследования MLIV Pulse, в котором опросили 553 инвесторов во всем мире, сообщает Bloomberg.

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Около трети инвесторов заявили, что перед уходом на пенсию им нужно накопить до $3 млн, а примерно еще треть хотят иметь на своих счетах $5 млн.

Большинство респондентов оптимистичны, что они приблизятся к своей пенсионной цели, закончив 2023 год с большим количеством пенсионных сбережений, чем в конце 2022 года.

В прошлом году инфляция и рост расходов на заимствования ударили по акциям, а поскольку цены на облигации также снизились, средний пенсионный счет 401(k) США снизился на 20%.

401 (k) — самый популярный пенсионный план (накопительный пенсионный счет) частной пенсионной системы в США. План получил свое название в соответствии с количеством налогового кодекса США.

В этом году как профессиональные, так и розничные инвесторы ожидают, что акции и облигации возобновят свой рост.

Не все респонденты абсолютно уверены, что у них будет достаточно сбережений, чтобы поддерживать свой образ жизни на пенсии.

По данным исследования, большинство инвесторов не корректируют свои пенсионные планы, невзирая на неопределенный экономический прогноз и последние потери на своих счетах. Около 56% респондентов заявили, что они придерживаются своих пенсионных планов.

При этом около 8% сказали, что думают о том, чтобы никогда не выходить на пенсию.

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