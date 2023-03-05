Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование) — Finance.ua
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Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование)

Личные финансы
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Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование)
Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование)
Один из самых популярных финансовых вопросов: сколько инвесторам достаточно средств, чтобы комфортно выйти на пенсию? Ответ составляет от $3 до $5 млн. Об этом свидетельствуют данные исследования MLIV Pulse, в котором опросили 553 инвесторов во всем мире, сообщает Bloomberg.

Подробности

Около трети инвесторов заявили, что перед уходом на пенсию им нужно накопить до $3 млн, а примерно еще треть хотят иметь на своих счетах $5 млн.
Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование)
Большинство респондентов оптимистичны, что они приблизятся к своей пенсионной цели, закончив 2023 год с большим количеством пенсионных сбережений, чем в конце 2022 года.
В прошлом году инфляция и рост расходов на заимствования ударили по акциям, а поскольку цены на облигации также снизились, средний пенсионный счет 401(k) США снизился на 20%.
401 (k) — самый популярный пенсионный план (накопительный пенсионный счет) частной пенсионной системы в США. План получил свое название в соответствии с количеством налогового кодекса США.
В этом году как профессиональные, так и розничные инвесторы ожидают, что акции и облигации возобновят свой рост.
Не все респонденты абсолютно уверены, что у них будет достаточно сбережений, чтобы поддерживать свой образ жизни на пенсии.
Сколько денег хотят заработать инвесторы перед выходом на пенсию (исследование)
По данным исследования, большинство инвесторов не корректируют свои пенсионные планы, невзирая на неопределенный экономический прогноз и последние потери на своих счетах. Около 56% респондентов заявили, что они придерживаются своих пенсионных планов.
При этом около 8% сказали, что думают о том, чтобы никогда не выходить на пенсию.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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