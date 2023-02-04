Как нефинансово поощрить сотрудников и улучшить их мотивацию — Finance.ua

Как нефинансово поощрить сотрудников и улучшить их мотивацию Вчера 20:20 — Личные финансы

Как нефинансово поощрить сотрудников и улучшить их мотивацию

Низкая мотивация, высокий уровень тревоги и снижение работоспособности — это главные вызовы, которые встают перед работодателями в 2023 году. Однако, как пишут эксперты robota.ua , нефинансовые бенефиты могут стать инструментом, который повысит лояльность работников и поддержит их в сложное время.

Забота о ментальном здоровье

Психологическое состояние работников — в тройке главных вызовов, стоящих перед работодателями в этом году. Усталость, стресс оказывают влияние на самочувствие, мотивацию и работоспособность и ведут к выгоранию. Когда это происходит на фоне полномасштабной войны, ситуация усложняется еще больше.

Поэтому психологическая поддержка работников — обязательный пункт.

Это могут быть как вебинары с приглашенным психологом, подборка полезного контента или компания может частично покрывать индивидуальные сессии с психотерапевтом или организовать специальные корпоративные mental health предложения.

Гибкий график работы

Гибкий график — один из лидеров среди нематериальных поощрений. Хотя сейчас ситуация в стране такова, что возвращает работников в офисы, где есть стабильное электроснабжение и связь, все же гибкий график остается важным инструментом, когда речь идет о нефинансовой поддержке.

Это опция, которой можно мотивировать работников, которые давно работают в компании или выкладываются по полной.

Поэтому специалисты советуют рассмотреть несколько форматов дистанционной работы и согласовать с сотрудником тот, который подойдет вам и ему. День-два удаленной работы могут дать очень позитивный эффект.

Дополнительный выходной

Тренд на баланс между работой и личной жизнью в 2023 году только усилится. Опция дополнительного выходного может стать отличным ободрением сотрудника и признанием усилий, которые он прилагает. Это возможность восстановиться, отдохнуть и набраться сил. Альтернативой дополнительному выходному может стать сокращенный рабочий день, например, каждую пятницу зимой, когда вечереть начинает быстро. Эти дополнительные часы на личную жизнь однозначно найдут отклик у работников и помогут поддержать их мотивацию.

Обучение и менторство

Работодатели отмечают, что обучение, повышение квалификации является одним из наиболее распространенных методов нематериальной поддержки. Здесь есть множество вариантов: покрытие полной или долевой стоимости курсов, выходной в день проведения лекции или воркшопа.

Наставничество — тоже отличный способ нематериальной поддержки работника.

Менторство лидеров компании, обмен опытом и советами может улучшить общий климат в компании и положительно сказаться на профессиональном развитии работника.

В целом подключение компании к существующей программе лояльности может расширить и усилить систему бонусов, которую уже имеет работодатель. Или стать основой для бизнеса, который еще только в поиске системы бенефитов для работников.

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