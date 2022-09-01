Как будут действовать выплаты для ВПЛ с 1 сентября — Finance.ua
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Как будут действовать выплаты для ВПЛ с 1 сентября

Личные финансы
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В сентябре по-прежнему будут выплачивать ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц, которые уже оформили такое пособие.
Кто и в дальнейшем будет получать 2-3 тыс. грн:
  • граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия;
  • ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.
Ранее Минсоцполитики объяснили, как вернуть предоставленную по ошибке денежную помощь. На счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства, производится возврат ошибочно выплаченной денежной помощи как внутренне перемещенному лицу.
Напомним, Кабмин планирует вдвое увеличить компенсацию за приют переселенцев. Компенсацию от государства по программе «Прихисток» для лиц, разместивших переселенцев, планируют увеличить вдвое — с 450 до 900 грн.

Справка Finance.ua:

  • Как получить неначисленные денежные средства. Из-за того, что некоторые заявления «зависли», не подтянулись необходимые для получения большей суммы выплат документы. Речь идет об удостоверении об инвалидности или свидетельстве о рождении детей. По словам Жолнович, необходимо обратиться в ЦПАУ или управление соцзащиты с необходимыми документами для корректировки информации в системе.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
Finance.ua
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