Как большая война повлияла на стоимость недвижимости

Полномасштабная война не повлекла за собой резкого подорожания жилья, а наоборот — замедлила рост цен. В то же время после 2022 года на рынке недвижимости произошли изменения: в более безопасных регионах жилье дорожает из-за высокого спроса, в то время как в прифронтовых областях цены снижаются.
Об этом свидетельствует исследование экономистов Острожской Академии, основываясь на данных ЛУН.
Как курс гривны повлиял на стоимость жилья
После начала полномасштабного вторжения цены на новое жилье в Киеве в национальной валюте выросли в среднем на 73%. Однако в долларах за все это время первичка подросла всего на 13,5%.
В прифронтовых городах спрос снизился, а вместе с ним просели и цены. К примеру, с 2022 года стоимость квадрата новостроек в долларах в Харькове снизилась на 19%, а в Запорожье — на 11%.
В настоящее время разница в стоимости жилья между относительно безопасными и прифронтовыми регионами достигла рекордных 24%.
Почему вторичка дорожает быстрее первички
За последние годы готовые квартиры дорожали значительно быстрее, чем жилье, еще находящееся на этапе строительства.
В долларах киевская первичка прибавила всего 6%, а готовое жилье подорожало на 20%. Во Львове похожая ситуация: новостройки подорожали на 10%, а вторичка — на 24%.
Специалисты объясняют это желанием покупателей сразу получить готовое жилье без ожидания завершения строительства.
Ранее Finance.ua рассказывал, что за последние пять лет цены на квартиры площадью 20−30 кв. м существенно выросли как в сегменте аренды, так и в покупке. В то же время динамика спроса оказалась разной.
По сравнению с маем 2021 года медианная стоимость аренды квартир площадью 20−30 кв. м выросла во всех областных центрах. Наиболее заметное удорожание зафиксировано на западе Украины. В сегменте покупки квартир площадью 20−30 кв. м также наблюдается значительное удорожание, особенно в западных областях.