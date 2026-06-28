Как большая война повлияла на стоимость недвижимости Сегодня 10:21 — Недвижимость

Цены на недвижимость все больше зависят от региона, Фото: magnific

Полномасштабная война не повлекла за собой резкого подорожания жилья, а наоборот — замедлила рост цен. В то же время после 2022 года на рынке недвижимости произошли изменения: в более безопасных регионах жилье дорожает из-за высокого спроса, в то время как в прифронтовых областях цены снижаются.

Об этом свидетельствует исследование экономистов Острожской Академии, основываясь на данных ЛУН.

Как курс гривны повлиял на стоимость жилья

После начала полномасштабного вторжения цены на новое жилье в Киеве в национальной валюте выросли в среднем на 73%. Однако в долларах за все это время первичка подросла всего на 13,5%.

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Эксперты объясняют, что это свидетельствует не о реальном росте стоимости квадратных метров. Разница связана, прежде всего, с обесценением гривны и изменением курса доллара.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что полномасштабное вторжение остановило бум, продолжавшийся до 2022 года.

Если к 2022 году стоимость квадратного метра в киевских новостройках в валюте увеличивалась в среднем на 0,96% ежемесячно, то после вторжения этот показатель сократился до 0,22%.

Война изменила рынок недвижимости Украины

Ранее цена недвижимости росла приблизительно одинаково по всей стране, но полномасштабная война это изменила.

Заметнее всего цены на жилье выросли в относительно безопасных регионах, куда после начала войны переехало большое количество украинцев.

Лидерами по темпам удорожания стали Кропивницкий (+100%), Ивано-Франковск (+87%) и Львов (+58%).

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В прифронтовых городах спрос снизился, а вместе с ним просели и цены. К примеру, с 2022 года стоимость квадрата новостроек в долларах в Харькове снизилась на 19%, а в Запорожье — на 11%.

В настоящее время разница в стоимости жилья между относительно безопасными и прифронтовыми регионами достигла рекордных 24%.

Почему вторичка дорожает быстрее первички

За последние годы готовые квартиры дорожали значительно быстрее, чем жилье, еще находящееся на этапе строительства.

В долларах киевская первичка прибавила всего 6%, а готовое жилье подорожало на 20%. Во Львове похожая ситуация: новостройки подорожали на 10%, а вторичка — на 24%.

Специалисты объясняют это желанием покупателей сразу получить готовое жилье без ожидания завершения строительства.

Ранее Finance.ua рассказывал , что за последние пять лет цены на квартиры площадью 20−30 кв. м существенно выросли как в сегменте аренды, так и в покупке. В то же время динамика спроса оказалась разной.

По сравнению с маем 2021 года медианная стоимость аренды квартир площадью 20−30 кв. м выросла во всех областных центрах. Наиболее заметное удорожание зафиксировано на западе Украины. В сегменте покупки квартир площадью 20−30 кв. м также наблюдается значительное удорожание, особенно в западных областях.

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