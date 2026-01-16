0 800 307 555
Личные финансы
117
Кадровый кризис: работодатели массово открывают вакансии для людей с инвалидностью и пенсионеров
Из-за кадрового кризиса работодатели в Украине все активнее привлекают к работе женщин, людей с инвалидностью и лиц пенсионного возраста. Наибольшее количество соответствующих предложений и самые высокие темпы роста зафиксировали в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики и телекоммуникаций.
Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа.
Кадровый кризис в 2025 году оказал существенное влияние на структуру вакансий в Украине. Работодатели значительно расширили список должностей, открытых для людей с инвалидностью, кандидатов в декрете и лиц пенсионного возраста.
Самый динамичный рост зафиксировали на рабочих и сервисных должностях, где количество предложений в некоторых случаях выросло в десятки раз. Параллельно на ряде позиций заметно повысились и медианные зарплаты на 40−80%.

Работа для людей с инвалидностью

За год значительно возросло количество вакансий, открытых для кандидатов с инвалидностью.
Наибольшую динамику зафиксировали в должности комплектующего в категории производства и рабочих специальностей: количество объявлений от работодателей увеличилось почти в 16 раз.
В 12 раз возросло количество вакансий на должность помощника повара в гостинично-ресторанном бизнесе.
Больше всего вакансий для людей с инвалидностью работодатели предлагают на следующие профессии:
  • повар — рост количества объявлений на 93%;
  • пекарь — на 47%;
  • упаковщик — на 40%;
  • водитель — на 28%;
  • продавец — на 25%.
Рост зафиксировали и в уровне медианных зарплат. Среди должностей с наибольшей динамикой:
  • фасадщик — +56%, до 62,5 тыс. грн;
  • помощник повара — +56%, до 20 тыс. грн;
  • тракторист — +55%, до 35 тыс. грн;
  • менеджер по продажам — +54%, до 30 тыс. грн;
  • повар — +47%, до 31,5 тыс. грн;
  • мерчандайзер — +47%, до 24,5 тыс. грн.

Работа для кандидатов в декрете

Похожую тенденцию наблюдают и среди вакансий, подходящих кандидатам в декрете.
Больше всего таких предложений добавилось в должности комплектовщика: если в январе 2025 года их было всего несколько, то по состоянию на ноябрь количество превысило сотню.
В три раза больше вакансий зафиксировали также для разнорабочих в категории строительства и облицовочных работ.
Заметный рост количества объявлений зафиксирован для следующих должностей:
  • пекарь — +129% по сравнению с началом года;
  • менеджер по работе с клиентами — +111%;
  • повар — +86%;
  • продавец — +43%.
Медианные зарплаты также выросли на ряде позиций. В частности, для операторов чата в категории колл-центров и телекоммуникаций показатель увеличился на 82% - до 15,5 тыс. грн в ноябре 2025 года. В категории красоты и фитнеса, в разделе «Прочее», медианная зарплата выросла на 66% — до 16,6 тыс. грн. Речь идет о вакансиях парикмахеров, мастеров маникюра, администраторов салонов красоты, массажистов.

Работа для людей пенсионного возраста

Рекордный рост количества вакансий, открытых для людей пенсионного возраста, также зафиксировали на должности комплектующего: в ноябре 2025 года количество соответствующих предложений превысило 100.
Почти втрое увеличилось количество вакансий для помощников поваров и операторов колл-центров.
Больше всего вакансий для пенсионеров работодатели предлагают на следующие должности:
  • пекарь — прирост на 104%;
  • повар — на 79%;
  • разнорабочий на строительстве — на 74%;
  • грузчик — на 46%;
  • продавец — на 37%;
  • водитель в категории логистики и доставки — на 28%;
  • охранник — на 26%;
  • швея — на 20%.
Рост был зафиксирован и в уровне медианных зарплат для кандидатов пенсионного возраста.
В частности, в должности диспетчера показатель вырос на 73% и в ноябре 2025 года составил 19,5 тыс. грн. Для мойщиков на СТО и автомойках медиальная зарплата выросла на 64% - до 28,8 тыс. грн, для пекарей — на 63%, до 35,1 тыс. грн, для промоутеров — на 54%, до 10 тыс. грн. Операторы колл-центров получают медианную зарплату 18,5 тыс. грн, что на 48% больше, чем в начале года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems