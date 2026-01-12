Сезонные вакансии в Украине: где заработать до 65 тыс. грн Сегодня 16:00 — Личные финансы

Сезонный рынок труда в преддверии зимнего сезона формировали преимущественно вакансии по категориям строительства, производства, торговли, логистики, а также предложения из категории «Начало карьеры/студенты», которые часто предусматривают частичную занятость и отсутствие требований к опыту.

Здесь медианные зарплаты колеблются от 10 до 65 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Работа , пишет УНИАН.

Кто лидирует

По количеству вакансий лидер — разнорабочий в категории «Строительство/облицовочные работы» — 828 объявлений, медианная зарплата — 23,9 тыс. грн.

Второе место — вакансии из категории «Начало карьеры/студенты» — 460 объявлений с наибольшим количеством откликов, зарплата — 10 тыс. грн.

Третье место — строители из категории «Строительство/облицовочные работы» — 312 вакансий, зарплата — 42,5 тыс. грн.

В категории «Производство/рабочие специальности» самая большая активность фиксируется по вакансиям из обобщенной подкатегории «другое» — 244 объявления, зарплата — 18,5 тыс. грн.

Эта подкатегория включает в себя вакансии фасовщиков на производство, рабочих на склад, заправщиков, сортировщиков, фасовщиков и другие вспомогательные рабочие профессии.

В категории «Торговля/продажи» наиболее популярны продавцы — 94 объявления, зарплата — 24,3 тыс. грн.

В категории «Логистика/доставка» больше всего объявлений водители — 66 вакансий, зарплата — 30 тыс. грн.

В категории «Строительство/облицовочные работы» среди сезонных вакансий также фиксируется спрос на:

монтажников — 70 вакансий, зарплата по медиане рынка — 40 тыс. грн;

фасадщиков — 36 вакансий, зарплата — 65 тыс. грн;

маляров — 24 вакансии с зарплатой свыше 36 тыс. грн.

Напомним, нехватка рабочей силы в Украине постепенно уменьшается, но все же остается значительной, что поддерживает рост заработных плат как в номинальном, так и в реальном измерении.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Годовой рост предложения труда продолжает опережать спрос, способствующий сокращению дефицита кадров. В то же время, кадровые проблемы остаются одним из ключевых вызовов для бизнеса.

В то же время если вы давно задумываетесь над переходом на другую работу, повышением или полным изменением профессионального вектора, именно январь дает вам максимальные шансы на успех. Почему так происходит и как использовать этот период максимально эффективно, рассказывают специалисты budni.robota.ua.

