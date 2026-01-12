0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сезонные вакансии в Украине: где заработать до 65 тыс. грн

Личные финансы
82
Сезонные вакансии в Украине: где заработать до 65 тыс. грн
Сезонные вакансии в Украине: где заработать до 65 тыс. грн
Сезонный рынок труда в преддверии зимнего сезона формировали преимущественно вакансии по категориям строительства, производства, торговли, логистики, а также предложения из категории «Начало карьеры/студенты», которые часто предусматривают частичную занятость и отсутствие требований к опыту.
Здесь медианные зарплаты колеблются от 10 до 65 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Работа, пишет УНИАН.

Кто лидирует

По количеству вакансий лидер — разнорабочий в категории «Строительство/облицовочные работы» — 828 объявлений, медианная зарплата — 23,9 тыс. грн.
Второе место — вакансии из категории «Начало карьеры/студенты» — 460 объявлений с наибольшим количеством откликов, зарплата — 10 тыс. грн.
Третье место — строители из категории «Строительство/облицовочные работы» — 312 вакансий, зарплата — 42,5 тыс. грн.
Читайте также
В категории «Производство/рабочие специальности» самая большая активность фиксируется по вакансиям из обобщенной подкатегории «другое» — 244 объявления, зарплата — 18,5 тыс. грн.
Эта подкатегория включает в себя вакансии фасовщиков на производство, рабочих на склад, заправщиков, сортировщиков, фасовщиков и другие вспомогательные рабочие профессии.
В категории «Торговля/продажи» наиболее популярны продавцы — 94 объявления, зарплата — 24,3 тыс. грн.
В категории «Логистика/доставка» больше всего объявлений водители — 66 вакансий, зарплата — 30 тыс. грн.
В категории «Строительство/облицовочные работы» среди сезонных вакансий также фиксируется спрос на:
  • монтажников — 70 вакансий, зарплата по медиане рынка — 40 тыс. грн;
  • фасадщиков — 36 вакансий, зарплата — 65 тыс. грн;
  • маляров — 24 вакансии с зарплатой свыше 36 тыс. грн.
Место для вашей рекламы
Напомним, нехватка рабочей силы в Украине постепенно уменьшается, но все же остается значительной, что поддерживает рост заработных плат как в номинальном, так и в реальном измерении.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.
Годовой рост предложения труда продолжает опережать спрос, способствующий сокращению дефицита кадров. В то же время, кадровые проблемы остаются одним из ключевых вызовов для бизнеса.
В то же время если вы давно задумываетесь над переходом на другую работу, повышением или полным изменением профессионального вектора, именно январь дает вам максимальные шансы на успех. Почему так происходит и как использовать этот период максимально эффективно, рассказывают специалисты budni.robota.ua.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems