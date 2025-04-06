Кадровый кризис: каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда — Finance.ua

Кадровый кризис: каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда Сегодня 12:04 — Личные финансы

Кадровый кризис: каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда, Фото: freepik

Из-за российской агрессии украинский рынок труда переживает кризис. Больше всего не хватает квалифицированных рабочих и врачей разных специализаций.

Об этом рассказали в Государственном центре занятости в комментарии «РБК-Украина».

В каких областях наибольший дефицит работников

Больше всего вакансий зафиксировано для таких специалистов, как швеи, токари, электромонтеры, столяры, слесари-сантехники, электрогазосварщики, монтеры пути, фрезеровщики, машинисты экскаваторов и операторы станков с программным управлением.

Кроме того, в стране наблюдается острая нехватка врачей разных специализаций, в том числе семейных врачей, терапевтов и педиатров.

Высокий спрос на эти профессии обусловлен не только ростом потребности в квалифицированных специалистах, но и значительной текучкой кадров во многих областях.

Часто увольняются продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие и грузчики.

Каких специалистов ищут работодатели

По данным «Единого портала вакансий», на 31 марта 2025 года работодатели опубликовали 221 тысячу вакансий.

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Наиболее востребованными являются следующие профессии:

сфера торговли и услуг — продавцы (19 тысяч вакансий), администраторы (7 тысяч), повара (5 тысяч), охранники (3 тысячи), торговые представители (более 2 тысяч), бариста (2 тысячи), официанты (2 тысячи), пекари (почти 2 тысячи);

— продавцы (19 тысяч вакансий), администраторы (7 тысяч), повара (5 тысяч), охранники (3 тысячи), торговые представители (более 2 тысяч), бариста (2 тысячи), официанты (2 тысячи), пекари (почти 2 тысячи); квалифицированные рабочие — водители (11 тысяч), слесари (5 тысяч), комплектовщики (3 тысячи), швеи (2 тысячи), электрики (2 тысячи), электромонтеры (почти 2 тысячи);

— водители (11 тысяч), слесари (5 тысяч), комплектовщики (3 тысячи), швеи (2 тысячи), электрики (2 тысячи), электромонтеры (почти 2 тысячи); профессионалы и специалисты — бухгалтеры (7 тысяч), инженеры (6 тысяч), врачи (4 тысячи), фармацевты (3 тысячи), медицинские сестры (2 тысячи), механики (2 тысячи), экспедиторы (2 тысячи), технологи (2 тысячи), учителя (1 тысяча), экономисты (1 тысяча).

— бухгалтеры (7 тысяч), инженеры (6 тысяч), врачи (4 тысячи), фармацевты (3 тысячи), медицинские сестры (2 тысячи), механики (2 тысячи), экспедиторы (2 тысячи), технологи (2 тысячи), учителя (1 тысяча), экономисты (1 тысяча). неквалифицированные рабочие — грузчики (5 тысяч), уборщики (3 тысячи), кладовщики (3 тысячи), подсобные рабочие (более 1 тысячи).

Специалисты отмечают, что спрос на работников в разных областях меняется в зависимости от социально-экономической ситуации в стране.

В то же время растет тенденция к отказу от офисной работы в пользу дистанционной занятости и самозанятости.

Ожидается, что в 2025 году наиболее востребованными останутся профессии, связанные с физическим трудом, медициной, образованием и услугами.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила , что сегодня все работодатели «гоняются» за мужчинами 60+, потому что их не мобилизуют.

«Они (работодатели. — Ред.) прекрасно понимают, что эти мужчины, которые начнут у них работать, не уйдут через месяц-два-три на фронт, что они будут работать долго, а в 60 лет работоспособность сохраняется безусловно. Для физических работ, возможно, не так, а для умственных так точно», — указала Либанова.

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