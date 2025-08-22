Кабмин ведет консультации с военными относительно упрощения пересечения границы мужчин в возрасте до 22 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин ведет консультации с военными относительно упрощения пересечения границы мужчин в возрасте до 22 лет

3
Кабмин ведет консультации с военными относительно упрощения пересечения границы мужчин в возрасте до 22 лет
Кабмин ведет консультации с военными относительно упрощения пересечения границы мужчин в возрасте до 22 лет
Кабинет Министров готовит постановление для упрощения пересечения государственной границы для мужчин в возрасте до 22 лет.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству 22 августа отметила, что постановление не требует изменений в закон, но его подготовка требует широкого обсуждения.

✈️ Страхование для выезда за границу

«Мы ведем дискуссии вместе с военными, поскольку есть много нюансов», — объяснила Свириденко.
По ее словам, сейчас Кабмин анализирует количество выехавших за границу с начала года по сравнению с предыдущими периодами и ищет «оптимальный путь, как реализовать эту процедуру».
Гончаренко напомнил, что 18 августа Свириденко говорила, что финализированное постановление Кабмина о выезде 18−22-летних за границу будет сделано до конца этой недели.
Читайте также
Напомним, во время Украинского молодежного форума президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. «В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении», — отметил президент.
По словам президента, такая инициатива поможет сохранить связь молодых людей с Украиной и создаст больше возможностей для их реализации, в частности, в обучении в украинских учебных заведениях.
Позже Forbes Ukraine узнал ключевые детали этого механизма. Как рассказали изданию источники в Офисе президента, решение должно позволить выезд из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений. Они уверяют, что речь не идет только о студентах.
Фактически это должны быть аналогичные условия, которые действуют для пересечения границы сейчас для лиц до 18 лет.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems