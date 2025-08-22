Кабмин ведет консультации с военными относительно упрощения пересечения границы мужчин в возрасте до 22 лет — Finance.ua

Кабмин ведет консультации с военными относительно упрощения пересечения границы мужчин в возрасте до 22 лет Сегодня 16:27

Кабинет Министров готовит постановление для упрощения пересечения государственной границы для мужчин в возрасте до 22 лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству 22 августа отметила, что постановление не требует изменений в закон, но его подготовка требует широкого обсуждения.

«Мы ведем дискуссии вместе с военными, поскольку есть много нюансов», — объяснила Свириденко.

По ее словам, сейчас Кабмин анализирует количество выехавших за границу с начала года по сравнению с предыдущими периодами и ищет «оптимальный путь, как реализовать эту процедуру».

Гончаренко напомнил, что 18 августа Свириденко говорила, что финализированное постановление Кабмина о выезде 18−22-летних за границу будет сделано до конца этой недели.

Напомним, во время Украинского молодежного форума президент Владимир Зеленский заявил , что поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. «В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении», — отметил президент.

По словам президента, такая инициатива поможет сохранить связь молодых людей с Украиной и создаст больше возможностей для их реализации, в частности, в обучении в украинских учебных заведениях.

Позже Forbes Ukraine узнал ключевые детали этого механизма. Как рассказали изданию источники в Офисе президента, решение должно позволить выезд из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений. Они уверяют, что речь не идет только о студентах.

Фактически это должны быть аналогичные условия, которые действуют для пересечения границы сейчас для лиц до 18 лет.

