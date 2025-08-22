Кабмин ведет консультации с военными относительно упрощения пересечения границы мужчин в возрасте до 22 лет — Finance.ua

Кабмин ведет консультации с военными относительно упрощения пересечения границы мужчин в возрасте до 22 лет
Кабинет Министров готовит постановление для упрощения пересечения государственной границы для мужчин в возрасте до 22 лет.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству 22 августа отметила, что постановление не требует изменений в закон, но его подготовка требует широкого обсуждения.
«Мы ведем дискуссии вместе с военными, поскольку есть много нюансов», — объяснила Свириденко.
По ее словам, сейчас Кабмин анализирует количество выехавших за границу с начала года по сравнению с предыдущими периодами и ищет «оптимальный путь, как реализовать эту процедуру».
Гончаренко напомнил, что 18 августа Свириденко говорила, что финализированное постановление Кабмина о выезде 18−22-летних за границу будет сделано до конца этой недели.
Напомним, во время Украинского молодежного форума президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. «В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении», — отметил президент.
По словам президента, такая инициатива поможет сохранить связь молодых людей с Украиной и создаст больше возможностей для их реализации, в частности, в обучении в украинских учебных заведениях.
Позже Forbes Ukraine узнал ключевые детали этого механизма. Как рассказали изданию источники в Офисе президента, решение должно позволить выезд из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений. Они уверяют, что речь не идет только о студентах.
Фактически это должны быть аналогичные условия, которые действуют для пересечения границы сейчас для лиц до 18 лет.
