Кабмин согласовал выделение «Укргидроэнерго» 100 млн гривен на РЭБ — Finance.ua

Кабмин согласовал выделение «Укргидроэнерго» 100 млн гривен на РЭБ Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Кабмин согласовал выделение «Укргидроэнерго» 100 млн гривен на РЭБ

Кабинет Министров согласовал выделение энергогенерирующей компанией «Укргидроэнерго» 100 млн гривен на средства радиоэлектронной борьбы для противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры компании.

Об этом говорится в распоряжении № 318 от 12 апреля.

«Согласовать предложение частного акционерного общества „Укргидроэнерго“ о предоставлении им благотворительной помощи путем перечисления средств на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил, открытый в Национальном банке, в сумме 100 млн гривен с целью финансирования средств радиоэлектронной борьбы для противовоздушного прикрытия критической инфраструктуры указанного общества», — говорится в документе.

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Министерству экономики поручено с участием «Укргидроэнерго» подготовить и представить Кабмину проект решения о внесении соответствующих изменений в финансовый план «Укргидроэнерго» на 2024 год.

Напомним, ориентировочный ущерб окружающей среде вследствие удара рф по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн гривен, а по всей Украине образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.

Генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил , что ДнепроГЭС, по которой ударили россияне, быстро восстановить не удастся.

Українські Новини По материалам:

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