Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны — Finance.ua

Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны
Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны

Кабинет Министров принял решение, которым разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Правительство приняло решение, касающееся женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах: теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения», — говорится в сообщении.
Свириденко напомнила, что раньше даже в законный отпуск они не могли уехать. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых сдавать мандат.
«Новое решение устраняет эти барьеры. Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины», — пояснила глава правительства.
Изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.
Напомним, Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения. Решение распространяется и на тех, кто сейчас находится за границей.
Для выезда за пределы Украины они должны иметь при себе военно-учетный документ наряду с паспортом.

👉 Страхование для выезда за границу

По материалам:
Finance.ua
