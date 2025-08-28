Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны — Finance.ua

Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны Сегодня 09:32 — Личные финансы

Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны

Кабинет Министров принял решение, которым разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Правительство приняло решение, касающееся женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах: теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения», — говорится в сообщении.

Свириденко напомнила, что раньше даже в законный отпуск они не могли уехать. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых сдавать мандат.

«Новое решение устраняет эти барьеры. Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины», — пояснила глава правительства.

Изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Напомним, Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения. Решение распространяется и на тех, кто сейчас находится за границей.

Для выезда за пределы Украины они должны иметь при себе военно-учетный документ наряду с паспортом.

