В «Дії» появился новый сервис для студентов — Finance.ua

В «Дії» появился новый сервис для студентов
В «Дії» появился новый сервис для студентов

Личные финансы
В «Дії» появился новый сервис для студентов
В «Дії» появился новый сервис для студентов
На портале «Дія» заработала новая услуга, теперь студенты могут зарегистрировать или изменить местожительство в общежитии онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Как сменить местожительство:

  1. Авторизоваться на портале Дія.
  2. В кабинете выбрать: Услуги > Смена местожительства.
  3. Указать учебное заведение и общежитие.
  4. При необходимости добавить номер и дату договора проживания.
  5. Подписать заявление посредством Дія. Підпис или КЭП и отправить.
После одобрения заявления уполномоченным лицом университета студент получит уведомление об уплате админсбора. Далее система автоматически передает данные органу регистрации местожительства. Отследить статус можно в кабинете Дії.
Воспользоваться сервисом могут пока еще невоеннообязанные студенты, у которых есть карточка налогоплательщика и которые подписали договор о проживании в общежитии.
Уже 23 украинских учебных заведения упростили заселение в общежития с помощью портала. Полный список можно просмотреть по ссылке.
Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в Дії. В скором времени на портале появится АІ-ассистент, электронный нотариат, базовое социальное пособие.
Кроме того, министерство работает над запуском в приложении «Дія» бракоразводной онлайн-услуги. К сентябрю откроют еще несколько онлайн комнат для вступления в брак, таким образом разгрузив очередь, образовавшуюся в услуге. К концу 2025 года появится услуга по смене фамилии.
Кабинет министров 30 июля официально поддержал запуск единой карты для всех социальных выплат — «Дія.Карту». Как рассказали в пресс-службе «Дія», мультисчетная карта станет ключом к нескольким банковским счетам, упрощая зачисление и использование средств. Открыть «Дія.Карту» можно будет в банке через приложение «Дія». О запуске услуги сообщат отдельно. Услуга будет доступна всем совершеннолетним гражданам Украины, имеющим налоговый номер (РНУКНП).
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
