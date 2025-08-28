Начало учебного года: где учителям искать работу (подборка вакансий) — Finance.ua

Начало учебного года: где учителям искать работу (подборка вакансий)
Образование не стоит на месте, всегда требуются те, кто готов делиться знаниями и вдохновлять других. Спрос на опытных педагогов остается высоким, а новый учебный год открывает еще больше возможностей.
Специалисты robota.ua подготовили подборку актуальных вакансий для учителей, преподавателей и других специалистов. Проверьте, возможно, самое время сделать шаг вперед в своей карьере.
Учитель украинского языка и литературы в КМDШ
📍 Киев
Частная школа приглашает в команду учителя с высшим педагогическим образованием, опытом преподавания (от 2-х лет) и знанием инновационных методов обучения. Работодатель предлагает поддержку и возможности для профессионального роста; возможность приобщиться к учебным программам школы и вместе разрабатывать новые идеи; поддерживает и поощряет обмен опытом между коллегами.
Руководитель образовательного проекта, директор школы в Alterra School
📍 Житомир
Сеть демократических альтернативных школ Украины объявляет об открытии вакансии. Будущему работнику гарантируют: зарплату без задержек; корпоративы, премии и подарки; выходной в день рождения; условия для развития и достижения целей; обеды на средства работодателя; возможность управлять командой с использованием самых современных подходов и простор для творчества.
Учитель начальных классов в World school & Lyceum
📍 Киев
Международная школа ищет учителя с опытом работы от 2-х лет в аналогичной должности по программе НУШ. В обязанности входит: проведение уроков в начальных классах по программе НУШ (только украинский язык и математика); подготовка материалов к урокам; составление календарного планирования; написание плана уроков; ведение журналов класса; планирование и проведение занятий, направленных на физическое, эмоциональное, интеллектуальное развитие детей.
Воспитатель, педагог Монтессори в «Монтессори Центр»
📍 Киев
Частный детский сад ищет педагогов для детей от 0 до 3 лет и от 3 до 6 лет. Работодатель обращает внимание, что обязательным является опыт работы с детьми по методике Монтессори.
Портрет идеального кандидата: любит детей; хочет самосовершенствоваться и постоянно учиться новому; использует новейшие методики, ищет интересную информацию для детей; готов создавать новые проекты и вместе с детьми делать открытия; умеет работать в команде и добиваться цели.
Художник-преподаватель рисунка и живописи в Modern art school Van Gogh
📍Львов
В современную академическую художественную школу-студию на постоянную работу требуется художник-преподаватель академического рисунка и живописи.
Шанс получить работу имеют специалисты с высшим или специальным средним художественным образованием; знатоки масляной, акварельной и акриловой живописи на высоком уровне; обладающими живописными техниками: кисточка, мастихин; знают базы академического рисунка и живописи.
Преподаватель гитары в Adagio
📍 Киев
Музыкальная школа ищет преподавателя с профильным музыкальным образованием и умением найти подход к учащимся всех возрастов. Опыт преподавания от 1 года будет преимуществом. Нужно проводить индивидуальные и (при необходимости) групповые занятия; готовить учащихся к концертам, творческим вечерам и внутренним ивентам школы; поддерживать высокий уровень вовлеченности и мотивации учащихся; составлять краткие отчеты о проведенных занятиях; сотрудничать с администрацией школы.
Педагог-организатор в Центр по работе с детьми и молодежью по месту жительства
📍 Чернигов
В вакансии отмечается, что будущий работник будет заниматься организацией содержательного досуга детей и молодежи в клубах по месту жительства.
У вас есть шанс получить работу, если: имеете педагогическое образование; любите и умеете работать с детьми школьного возраста и молодежью; можете организовать и провести разные мероприятия и ориентируетесь в современных детских тенденциях.
Заведующий библиотекой Киевского международного университета
📍 Киев
Ищут специалиста, который будет: организовывать и контролировать работу библиотеки, обеспечивая доступ студентов, преподавателей и сотрудников к необходимым информационным ресурсам; управлять фондом библиотеки, систематизировать и пополнять ее коллекции; координировать работу библиотечного персонала, планировать их задачи и поддерживать командный дух; сотрудничать с факультетами и институтами университета по обновлению и расширению библиотечных ресурсов.
Преподаватель английского языка в ЖТЭФК ДТЭУ
📍 Житомир
Требуется специалист для работы со студентами, который: будет проводить занятия по английскому языку согласно учебному плану; будет готовить и проводить контрольные работы и тесты; вести индивидуальные консультации для студентов; будет участвовать в воспитательной и внеклассной работе.
Отправляйте резюме, если у вас есть высшее образование по специальности «Английский язык» или «Филология».
Преподаватель криминалистики и административного права в Академии патрульной полиции
📍 Киев
Анонсированные в вакансии рабочие задачи: нужно преподавать правовые дисциплины, обеспечивая глубокое понимание законодательства и правовых норм (административного и уголовного блока); готовить учебные материалы, адаптированные к специфике профессиональной подготовки полицейских; проводить лекционные и практические занятия; готовить учебные материалы; оценивать знания слушателей; участвовать в методической работе цикла.
Важно: работодатель готов поддержать кандидатов среди ветеранов, пенсионеров и людей с инвалидностью.
