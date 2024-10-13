Зарплата педагогов: как менялась оплата труда за последние 5 лет — Finance.ua

Зарплата педагогов: как менялась оплата труда за последние 5 лет Сегодня 09:19

Зарплата педагогов: как менялась оплата труда за последние 5 лет, Фото: freepik

Во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла до 21 тысячи гривен, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако зарплаты работников образования остаются одними из самых низких и в ближайшее время не стоит ожидать значительного повышения в этой сфере.

«Слово и дело» исследовало , как за последние пять лет менялась средняя зарплата педагогов, и сравнила ее со средней на рынке труда.

Зарплатные изменения в образовании за последние пять лет

В первом квартале 2019 года работники сферы образования получали в среднем 7,4 тысячи гривен, тогда как средняя зарплата по экономике составляла 9,6 тысячи.

Во втором квартале зарплаты учителей и других работников образования выросли до 8,4 тысячи гривен (средняя зарплата по стране была 10,4 тысячи), в третьем квартале снизились до 8,1 тысячи (средняя по экономике была 10,7 тысячи), в конце года выросли до 8,6 тысяч.

Инфографика: «Слово и дело»

В первом квартале 2020 года зарплаты работников образования составляли около 8,4 тысячи гривен, тогда как средняя зарплата по Украине — 11 тысяч.

Во втором и третьем кварталах зарплата работников образования составила 9,3 тысячи и 9,2 тысячи соответственно, а средняя зарплата по стране тогда была 10,8 тысячи и 11,8 тысячи.

В четвертом квартале зарплата выросла до 10,2 тысячи гривен. В среднем по стране тогда получали 12,8 тысячи.

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В 2021 году, в первом квартале, в сфере образования в среднем зарабатывали 10,8 тысячи гривен, во втором квартале -12,2 тысячи, в третьем — 11,6 тысячи, в четвертом — 12,7 тысячи.

В это же время средняя зарплата по экономике составляла 12,8 тысяч, 13,8 тысяч, 14,2 тысяч и 15,3 тысяч соответственно.

Первые три квартала 2022 года средняя зарплата работников сферы образования составила 11,4 тысячи, 11,9 тысячи и 11,3 тысячи.

В целом средняя зарплата по стране на тот момент кардинально не изменялась: первый квартал — 14,6 тысячи, второй — 13,7 тысячи, третий — 14,6 тысячи.

В четвертом квартале 2022-го средняя зарплата по стране составляла 16,5 тысячи, именно работников образования — 13,4 тысячи.

С начала прошлого года зарплата работников образования стала заметно еще ниже средней по стране.

В первом квартале 2023-го средняя зарплата в Украине была 15,4 тысячи гривен, педагогов — 11,1 тысячи.

Во втором квартале в сфере образования в среднем получали 13 тысяч, в третьем — 12,2 тысячи, в четвертом — 13,5 тысячи.

Средняя зарплата по экономике в этот период была 17,2 тысячи, 17,9 тысячи и 19,2 тысячи соответственно.

В первом квартале 2024-го средняя зарплата в сфере образования составила 12,6 тысячи гривен, во втором — 15,1 тысячи. В то время как средняя по экономике — 18,9 тысячи и 21 тысяча.

Напомним, после повышения военного сбора до 5%, зарплата учителей уменьшится на 3,5%. Нардеп Южанина отметила, что этот вопрос попытаются решить в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год.

Слово і Діло По материалам:

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