Правительство поддержало законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы — Finance.ua

Правительство поддержало законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы
Правительство поддержало законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы

Правительство поддержало законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы
Правительство поддержало законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы
Кабинет Министров принял законопроект, который запускает международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo и т. п.). Ожидается, что разовые мелкие продажи не будут облагаться налогом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Принятие этого законопроекта — важный шаг к гармонизации налогового законодательства с европейскими нормами и к выполнению Украиной обязательств кандидата на членство в ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», — говорится в сообщении.
Документ разработан для выполнения международных обязательств перед МВФ, а также выполнения Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.
В министерстве подчеркнули, что разовые мелкие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени.

Как будет работать система:

  • информация о доходах украинских пользователей будет поступать в ГНС от операторов платформ и иностранных налоговых органов;
  • отдельную декларацию большинству плательщиков подавать не нужно, налоговым агентом станет сама платформа.

Налоговые условия

НДФЛ для физических лиц будет составлять 5%, если отвечать условиям:
  • открыт отдельный банковский счет для поступлений;
  • не являются самозанятыми и не имеют наемных работников;
  • годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (~6,7 млн ​​грн в 2025 году);
  • не торгуют подакцизными товарами.
Общая ставка НДФЛ остается 18% для всех, кто не отвечает указанным условиям.
Если в течение года совершено не более трех продаж через платформу на сумму до 2 тыс. евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.
Если доход от продажи товаров не превышает 12 прожиточных минимумов (36 336 грн в 2025 году), то он не облагается налогом.
Далее законопроект должен быть рассмотрен Верховной Радой.
Напомним, в апреле правительство одобрило законопроект о внедрении международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Европейские цифровые платформы обязаны отчитываться о доходах продавцов в соответствии с Директивой ЕС DAC 7. Законопроект предусматривает внедрение аналогичного механизма в Украине.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиФЛП
