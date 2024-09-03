Кабмин разрешил засчитывать стаж для украинских педагогов, работающих за границей — Finance.ua

Кабмин разрешил засчитывать стаж для украинских педагогов, работающих за границей
Кабинет Министров принял решение о зачислении стажа педагогам, работающим за границей, для получения надбавки за выслугу лет в Украине. Соответствующее решение правительство приняло 3 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
«Педагогические и научно-педагогические сотрудники, работающие за границей, будут иметь право на зачисление периода их работы на педагогических должностях в стаж, дающий право на получение надбавки за выслугу лет в Украине», — говорится в сообщении.
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До настоящего времени время работы на должностях педагогических и научно-педагогических сотрудников за пределами Украины относилось к стажу педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет, если это предусматривали международные соглашения (договоры). Однако есть страны, с которыми у Украины нет международных соглашений (договоров) о зачислении работы за границей в стаж работника в Украине. В то же время после начала полномасштабной войны круг стран, где трудоустроены украинские педагогические и научно-педагогические сотрудники, значительно расширился.
Ранее работникам, которые вернулись в Украину и трудоустроились в учебные заведения на должности педагогических или научно-педагогических сотрудников, не имели права отнести время работы за границей в стаж для выплаты надбавки за выслугу лет. Решение правительства урегулировало этот вопрос.
Например:
До начала полномасштабного вторжения россии учитель работал в школе в Бердянске, имел педагогический стаж 17 лет и получал прибавку 20%. Затем он уволился и вынужден был переехать в Люксембург, где устроился воспитателем в муниципальной школе. Проработал 3 года, а затем после окончания войны вернулся в Украину. Так, эти 3 года, которые он работал воспитателем, по возвращении в Украину и трудоустройству на педагогическую должность зачислят в стаж для выплаты надбавки. И сейчас этот человек будет получать не 20% должностного оклада учителя, а 30%.
Для педагогических и научно-педагогических сотрудников учреждений образования предусмотрена ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа педагогической работы:
- свыше 3 лет — 10% должностного оклада (ставки заработной платы);
- более 10 лет — 20%;
- более 20 лет — 30%.
Время работы за границей зачислят в стаж педагогической работы в случае предоставления подтверждающих документов (трудового договора, соглашения
и т. п.). Это правило будет действовать во время военного положения и в течение одного года после его прекращения.
Также в стаж педагогической работы отнесут и время, когда педагогические и научно-педагогические сотрудники фактически не работали, но за ними сохранялось место работы (должность) и/или заработная плата (полностью или частично).
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Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявлял, что для того чтобы вдвое повысить заработную плату учителям, нужны дополнительные 100 миллиардов.
В Украине учителям не стоит ожидать повышения заработной платы из-за сложной ситуации в государственном бюджете.
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