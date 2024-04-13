Как и когда изменится заработная плата учителей в 2024 году — Finance.ua

Как и когда изменится заработная плата учителей в 2024 году Сегодня 12:02 — Личные финансы

Как и когда изменится заработная плата учителей в 2024 году, Фото: freepik

Основной объем денег в субвенции направлен на зарплату учителей. В этом году эту субвенцию увеличили на 15,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

Какая зарплата у учителей в Украине

В этом году состоялось официальное повышение заработной платы педагогов в пределах двух этапов:

с 1 января — на 10%;

с 1 апреля — на 12,6%.

По словам Лесового, средняя зарплата учителя зависит от категорийности педагога, его нагрузки и стажа работы.

Отмечается, что в 2023 году украинские педагоги получали около 13 тыс. гривен.

Ранее министр образования сообщал, что с января 2024 года зарплата учителей должна повыситься в среднем до 14 тыс. гривен, а с апреля — до 16 тысяч гривен.

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Недавно Лесовой рассказывал, что повышение зарплаты учителям требует больших средств. Однако он надеется, что ведомство найдет их.

Он отметил, что МОН должно внедрить инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы к повышению квалификации.

Телеканал 24 По материалам:

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