Кабмин предлагает платить ЕСВ за соцстрахование пленных — Finance.ua

Кабмин предлагает платить ЕСВ за соцстрахование пленных Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Кабмин предлагает платить ЕСВ за соцстрахование пленных

Кабмин предлагает внести изменения в некоторые законы об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии рф против Украины.

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Проектом, в частности, регулируется уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для лиц, лишенных свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Законопроект предлагает внести изменения в законы:

«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» — в части дополнения перечня страхователей и предусмотрение возможности исключения по желанию застрахованного лица при назначении пенсий периодов лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также шести месяцев со дня освобождения с целью исчисления справедливого коэффициента заработной платы;

«О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» — в части дополнения перечня лиц, за которых должен уплачиваться единый взнос новой категорией — лицами, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также определение плательщика единого взноса за таких лиц.

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Напомним, в 2023 году Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий направило 658 миллионов гривен в качестве государственной помощи лицам, освобожденным из плена. Также выплаты получили члены семей находящихся в плену лиц.

Фінансовий клуб По материалам:

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