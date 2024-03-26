Кабмин предлагает платить ЕСВ за соцстрахование пленных — Finance.ua

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Кабмин предлагает платить ЕСВ за соцстрахование пленных

Казна и Политика
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Кабмин предлагает платить ЕСВ за соцстрахование пленных
Кабмин предлагает платить ЕСВ за соцстрахование пленных
Кабмин предлагает внести изменения в некоторые законы об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии рф против Украины.
Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте ВР.
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Проектом, в частности, регулируется уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для лиц, лишенных свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.
Законопроект предлагает внести изменения в законы:
  • «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» — в части дополнения перечня страхователей и предусмотрение возможности исключения по желанию застрахованного лица при назначении пенсий периодов лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также шести месяцев со дня освобождения с целью исчисления справедливого коэффициента заработной платы;
  • «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» — в части дополнения перечня лиц, за которых должен уплачиваться единый взнос новой категорией — лицами, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также определение плательщика единого взноса за таких лиц.
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Напомним, в 2023 году Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий направило 658 миллионов гривен в качестве государственной помощи лицам, освобожденным из плена. Также выплаты получили члены семей находящихся в плену лиц.
По материалам:
Фінансовий клуб
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