Освобожденные из плена украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен — Finance.ua
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Освобожденные из плена украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен

Личные финансы
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В Минреинтеграцию обращаются родственники гражданских заложников и сами заложники после освобождения из плена с просьбой разъяснить, на какую помощь от государства они могут рассчитывать.
Об этом пишет МинРеинтеграции.
Законодательством предусмотрено, что государственная денежная помощь предоставляется лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это касается как гражданских, так и военнослужащих.
В частности, после освобождения из плена эти лица имеют право на одноразовую выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.
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Кроме того, они могут получить от государства финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в местах несвободы. Или эту ежегодную государственную денежную помощь может оформить один из членов семьи тех, кто еще в плену.
Напомним, что факт лишения лица свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает Комиссия, работающая при Минреинтеграции.

Справка Finance.ua:

  • Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей:
  • ежемесячное довольствие, которое зависит от должности, звания и выслуги лет;
  • дополнительное вознаграждение — на его размер влияет ряд факторов.
Для участвующих в боях воинов дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн в день.
Для тех военных, которые непосредственно не вовлечены в боевые действия, дополнительное вознаграждение составляет 30 тыс. грн в месяц, или около 1 тыс. грн в день.

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По материалам:
Finance.ua
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