Освобожденные из плена украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен — Finance.ua

Освобожденные из плена украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен Сегодня 17:00 — Личные финансы

В Минреинтеграцию обращаются родственники гражданских заложников и сами заложники после освобождения из плена с просьбой разъяснить, на какую помощь от государства они могут рассчитывать.

Об этом пишет МинРеинтеграции.

Законодательством предусмотрено, что государственная денежная помощь предоставляется лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это касается как гражданских, так и военнослужащих.

В частности, после освобождения из плена эти лица имеют право на одноразовую выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.

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Кроме того, они могут получить от государства финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в местах несвободы. Или эту ежегодную государственную денежную помощь может оформить один из членов семьи тех, кто еще в плену.

Напомним, что факт лишения лица свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает Комиссия, работающая при Минреинтеграции.

Справка Finance.ua:

Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей:

ежемесячное довольствие, которое зависит от должности, звания и выслуги лет;

дополнительное вознаграждение — на его размер влияет ряд факторов.

Для участвующих в боях воинов дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн в день.

Для тех военных, которые непосредственно не вовлечены в боевые действия, дополнительное вознаграждение составляет 30 тыс. грн в месяц, или около 1 тыс. грн в день.

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