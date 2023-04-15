Военные могут получить бесплатную правовую помощь очно и дистанционно — Finance.ua

Военные могут получить бесплатную правовую помощь очно и дистанционно Сегодня 15:35 — Личные финансы

Военнослужащие имеют право на получение правовой поддержки от специалистов системы бесплатной правовой помощи (БПП). Как напоминают в Минюсте, такую поддержку можно получить как очно в бюро правовой помощи, так и дистанционно.

Кто может получить помощь?

Первичную правовую помощь могут бесплатно получить все военнослужащие, вторичную — участники боевых действий, ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны.

Какие услуги предоставляют?

В рамках бесплатной первичной правовой помощи:

правовая информация;

консультации и разъяснения по правовым вопросам;

помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме процессуальных).

В рамках бесплатной вторичной правовой помощи:

защиту и осуществление представительства интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами;

составление документов процессуального характера.

В каких вопросах предоставляется помощь?

получение надлежащего денежного довольствия военнослужащими;

оформление денежного пособия в связи с ранением военнослужащего;

обжалование решения ВВК, действия или бездействия воинской части, органов власти;

использование положенного отпуска;

увольнение с военной службы;

решение семейных и социальных вопросов (разводов, алиментов, наследия и т.п.);

перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот и других правовых проблем.

Как получить помощь?

1. Устную консультацию можно получить, позвонив в контакт-центр БПП:

0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные);

для звонков с телеграма: +380677213103.

2. Письменную помощь можно получить с помощью телеграм-бота

3. Лично можно обратиться в ближайшее бюро правовой помощи. Адреса можно найти по ссылке

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