Военные могут получить бесплатную правовую помощь очно и дистанционно — Finance.ua
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Военные могут получить бесплатную правовую помощь очно и дистанционно

Личные финансы
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Военнослужащие имеют право на получение правовой поддержки от специалистов системы бесплатной правовой помощи (БПП). Как напоминают в Минюсте, такую поддержку можно получить как очно в бюро правовой помощи, так и дистанционно.
Кто может получить помощь?
Первичную правовую помощь могут бесплатно получить все военнослужащие, вторичную — участники боевых действий, ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны.
Какие услуги предоставляют?
В рамках бесплатной первичной правовой помощи:
  • правовая информация;
  • консультации и разъяснения по правовым вопросам;
  • помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме процессуальных).
В рамках бесплатной вторичной правовой помощи:
  • защиту и осуществление представительства интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами;
  • составление документов процессуального характера.
В каких вопросах предоставляется помощь?
  • получение надлежащего денежного довольствия военнослужащими;
  • оформление денежного пособия в связи с ранением военнослужащего;
  • обжалование решения ВВК, действия или бездействия воинской части, органов власти;
  • использование положенного отпуска;
  • увольнение с военной службы;
  • решение семейных и социальных вопросов (разводов, алиментов, наследия и т.п.);
  • перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот и других правовых проблем.
Как получить помощь?
1. Устную консультацию можно получить, позвонив в контакт-центр БПП:
  • 0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные);
  • для звонков с телеграма: +380677213103.
2. Письменную помощь можно получить с помощью телеграм-бота.
3. Лично можно обратиться в ближайшее бюро правовой помощи. Адреса можно найти по ссылке.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
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