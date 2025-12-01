0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей

11
Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей
Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей
Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных «3 тысячах километрах по Украине» Укрзализныцей.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
«Постановление о бесплатных 3 тысячах километрах Укрзализныцей было в повестке дня сегодня на рассмотрении Правительства, но Кабмин отправил его на доработку! Так что окончательное рассмотрение и принятие будет в ближайшее время», — написал нардеп.

Что предусматривает программа УЗ-3000

Для пассажиров введут годовой лимит — бесплатные 3000 км на одного человека. Сам билет и плацкарты будут бесплатными во внепиковые сезоны, за постельное белье и другие дополнительные услуги все же придется заплатить. Также важно, что в программу не входят вагоны класса СВ и поезда Интерсити.
Читайте также

Как будут запускать программу

Запуск УЗ-3000 будет происходить в два этапа (с даты вступления постановления в силу до 23 декабря 2026 года).
  • Этап 1. Перевозки по специально определенным маршрутам, в том числе со станций в районах возможных или активных боевых действий или вблизи них, а также с территорий, официально внесенных в госреестры боевых действий или оккупации.
  • Этап 2. Расширение перечня направлений — Укрзализныця определит дополнительные маршруты в соответствии с возможностями подвижного состава.
Список поездов, вагонов и периоды курсирования определяет Укрзализныця, с учетом приоритета для пассажиров, пользующихся инициативой.
Ранее мы сообщали, что «УЗ-3000» станет частью обширной программы зимней поддержки граждан. Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить этот комплекс мер, который должен заработать уже в декабре. Одно из ключевых направлений — транспортная помощь: проект «УЗ-3000» позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.
Также мы писали, что во избежание злоупотреблений и перепродажи билетов «Укрзализныця» планирует использовать персональную идентификацию через приложение «Д ія " или систему BankID.
Для пожилых людей, которые не пользуются цифровыми сервисами, предусматривают помощь от общественных организаций при регистрации и оформлении билетов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems