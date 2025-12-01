Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей Сегодня 12:15

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Постановление о бесплатных 3 тысячах километрах Укрзализныцей было в повестке дня сегодня на рассмотрении Правительства, но Кабмин отправил его на доработку! Так что окончательное рассмотрение и принятие будет в ближайшее время», — написал нардеп.

Что предусматривает программа УЗ-3000

Для пассажиров введут годовой лимит — бесплатные 3000 км на одного человека. Сам билет и плацкарты будут бесплатными во внепиковые сезоны, за постельное белье и другие дополнительные услуги все же придется заплатить. Также важно, что в программу не входят вагоны класса СВ и поезда Интерсити.

Как будут запускать программу

Запуск УЗ-3000 будет происходить в два этапа (с даты вступления постановления в силу до 23 декабря 2026 года).

Этап 1. Перевозки по специально определенным маршрутам, в том числе со станций в районах возможных или активных боевых действий или вблизи них, а также с территорий, официально внесенных в госреестры боевых действий или оккупации.

Этап 2. Расширение перечня направлений — Укрзализныця определит дополнительные маршруты в соответствии с возможностями подвижного состава.

Список поездов, вагонов и периоды курсирования определяет Укрзализныця, с учетом приоритета для пассажиров, пользующихся инициативой.

Ранее мы сообщали , что «УЗ-3000» станет частью обширной программы зимней поддержки граждан. Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить этот комплекс мер, который должен заработать уже в декабре. Одно из ключевых направлений — транспортная помощь: проект «УЗ-3000» позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.

«Укрзализныця» планирует использовать персональную идентификацию через приложение «Д ія " или систему BankID. Также мы писали , что во избежание злоупотреблений и перепродажи билетов

Для пожилых людей, которые не пользуются цифровыми сервисами, предусматривают помощь от общественных организаций при регистрации и оформлении билетов.

