Кабмин готовит программу льготных кредитов для частных украинских производителей оружия — Finance.ua

Кабмин готовит программу льготных кредитов для частных украинских производителей оружия Сегодня 10:15 — Кредит&Депозит

Кабмин готовит программу льготных кредитов для частных украинских производителей оружия

Кабинет Министров занимается наработкой программ, похожих на действующую «Доступные кредиты 5−7-9», которые будут направлены на кредитование частных оборонно-промышленных предприятий.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Юрий Кацион во время круглого стола «Как изменилось обслуживание корпоративного бизнеса во время войны».

«Правительство сейчас отрабатывает некоторые программы, похожие на программы поддержки „5−7-9“, по оборонке частной. Это позволит привлекать вновь созданным компаниям финансирование именно в этой области», — сказал Кацион.

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По его словам, поддержка стратегических отраслей промышленности станет одним из приоритетных направлений работы Ощадбанка . В частности, банкир отметил, что сейчас финучреждение сосредотачивает внимание на финансировании частного оборонного сектора, который, по его мнению, может являться новым драйвером развития экономики и роста кредитования, а также на финансировании муниципалитетов.

Зампред правления Ощадбанка подчеркнул, что вызовом в кредитовании для банков в этом году будет трансформация госпрограмм кредитования, в частности «Доступные кредиты 5−7-9».

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«Правительство уже давно анонсирует изменения в эту программу, которая будет переориентирована, переформатированы направления стимулирования, будет сосредоточена именно на инвестиционном кредитовании и долгосрочном кредитовании, а все, что касается поддержки финансирования на пополнение оборотного капитала, оно будет постепенно изыматься из „5−7-9“ и из портфельных гарантий», — объяснил банкир.

Он считает, что это повлияет на структуру портфелей банков, которые являются лидерами в предоставлении кредитов по упомянутой госпрограмме.

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По мнению Кациона, это может создать трудности для аграриев, которым будет сложно «перелить свои лимиты в новые кредитные лимиты, потому что и ставки будут уже, соответственно, не такие дотационные, которые сейчас компенсируются, и условия будут уже не такие на соответствующие периоды».

«И вот как они будут вести себя в этой ситуации — это будет как раз довольно серьезным риском. Я думаю, этот риск осознает и правительство, потому что они не спешат с утверждением этих изменений, они их анонсируют, но мы пока видим (…) с какого периода будет прекращено финансирование оборотного капитала», — отметил Кацион.

Економічна Правда По материалам:

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