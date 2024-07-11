К порталу изобличителей коррупции должны подключиться 92 тысячи организаций — НАПК Сегодня 09:45 — Казна и Политика

К порталу изобличителей коррупции должны подключиться 92 тысячи организаций — НАПК

К порталу изобличителей, где можно сообщить о коррупции, должны подключиться 92 тысячи организаций по всей Украине.

Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Павлущик.

«Мы активно налаживаем работу портала изобличителей. Сейчас у нас более 3 тысяч организаций, подключенных к этому порталу, и ожидаем, что должны подключиться 92 тысячи организаций в целом по Украине», — сказал он.

Павлущик добавил, что портал изобличителей является платформой, на которой можно прямо сообщить о коррупции. Также здесь отслеживается статистика и результаты рассмотрения соответствующих обращений.

Высказываясь относительно института обличителей, глава НАПК отметил, что образ людей, сообщающих о коррупции, уже давно развеял советский стереотип о «стукачах».

«Мы должны опираться на этот институт сильных людей, готовых менять нашу страну. Перед нами стоит обязанность — развитие института изобличителей в более широком смысле, не только в разрезе противодействия коррупции», — считает чиновник.

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В то же время заместитель председателя НАПК Ярослав Любченко, курирующий направление института обличителей в агентстве, подчеркнул, что уважение к изобличителям зависит от руководителей государственных органов и учреждений.

«Важно, чтобы первые лица разных государственных организаций, хотя это касается и бизнеса, были заинтересованы в институте изобличения», — сказал он.

По словам Любченко, руководители госучреждений все чаще обращаются в НАПК за разъяснениями, как, не нарушая права изобличителя, рассмотреть сообщение о коррупции.

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«Нам нужны быстрые результаты, но институт изобличения — это игра в долгую, поэтому мы считаем, что должны быть привлечены все стейкхолдеры, чтобы работать над развитием этого института», — считает он.

По мнению чиновника, следует сосредоточиться на планировании развития института изобличителей, в частности, при написании новой антикоррупционной стратегии на 2026−2030 годы.

Напомним, 6 сентября 2023 года НАПК запустило Единый портал сообщений изобличителей, на котором граждане могут уведомлять о фактах коррупции.

Специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их организациях или структурах — информация, указанная в сообщении, сразу отправляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и выявлению коррупции.

Укрінформ По материалам:

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