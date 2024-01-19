Минобороны подключили к Единому порталу разоблачителей. Там можно сообщить о коррупции — Finance.ua

Минобороны подключили к Единому порталу разоблачителей. Там можно сообщить о коррупции
Министерство обороны подключили к Единому порталу сообщений разоблачителей от Нацагентства по предотвращению коррупции.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Теперь каждый, кому известно о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в Минобороны, может подать уведомление разоблачителя коррупции, в том числе и анонимно.
«С помощью этой защищенной системы можно контролировать состояние и результаты рассмотрения уведомления, получить информацию о статусе разоблачителя», — говорят в ведомстве.
Портал гарантирует заявителям соблюдение условий анонимности и конфиденциальности, а также надежную защиту персональных данных.
Как сообщить о коррупции в Минобороны?
Рассказать о возможных фактах коррупционных или связанных с этим правонарушений можно также через:
- специальную телефонную линию Минобороны +38 044 271 39 86;
- электронную почту dzvk_mou@post.mil.gov.ua;
- официальный веб-сайт ведомства.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью