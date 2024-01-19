Минобороны подключили к Единому порталу разоблачителей. Там можно сообщить о коррупции — Finance.ua

Минобороны подключили к Единому порталу разоблачителей. Там можно сообщить о коррупции Сегодня 12:15 — Казна и Политика

Минобороны подключили к Единому порталу разоблачителей. Там можно сообщить о коррупции

Министерство обороны подключили к Единому порталу сообщений разоблачителей от Нацагентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь каждый, кому известно о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в Минобороны, может подать уведомление разоблачителя коррупции, в том числе и анонимно.

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«С помощью этой защищенной системы можно контролировать состояние и результаты рассмотрения уведомления, получить информацию о статусе разоблачителя», — говорят в ведомстве.

Портал гарантирует заявителям соблюдение условий анонимности и конфиденциальности, а также надежную защиту персональных данных.

Как сообщить о коррупции в Минобороны?

Рассказать о возможных фактах коррупционных или связанных с этим правонарушений можно также через:

специальную телефонную линию Минобороны +38 044 271 39 86;

электронную почту dzvk_mou@post.mil.gov.ua;

официальный веб-сайт ведомства.

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