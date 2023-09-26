Нацполиция и ГБР получили доступ к уведомлениям обличителей коррупции на портале НАПК — Finance.ua
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Нацполиция и ГБР получили доступ к уведомлениям обличителей коррупции на портале НАПК

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Нацполиция и ГБР получили доступ к уведомлениям обличителей коррупции на портале НАПК
Нацполиция и ГБР получили доступ к уведомлениям обличителей коррупции на портале НАПК
Национальную полицию и Государственное бюро расследований подключили к Единому порталу сообщений обличителей.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.
Теперь работники этих органов смогут сообщать на специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.
Отмечается также, что в течение 60 дней к ресурсу будут подключены министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные администрации.
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В течение 90 рабочих дней — аппарат Верховной Рады, секретариат Кабинета Министров, Офис президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетной палаты, КСУ, государственные компании и т. д.
Далее — областные, городские, сельские и поселковые советы.

Справка Finance.ua:

  • Единый портал уведомлений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали, был запущен 6 сентября;
  • специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку уведомлений работниками организаций о коррупции в их структурах — информация обличителей оперативно направляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и обнаружению коррупции, а также специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции;
  • руководитель отдела развития Института изобличения Анастасия Ренкас рассказала, сколько сообщений, после запуска инициативы Единый портал обличителей коррупции, уже поступило от украинцев, а также объяснила особенности получения статуса «обличителя» для получения защиты и вознаграждения.
По материалам:
Економічна Правда
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