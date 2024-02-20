Jaguar Land Rover смещает фокус внимания с электромобилей на гибриды — Finance.ua

Jaguar Land Rover смещает фокус внимания с электромобилей на гибриды Сегодня 07:43 — Технологии&Авто

Jaguar Land Rover смещает фокус внимания с электромобилей на гибриды

Jaguar Land Rover подтормаживает планы по выпуску электромобилей (планировалось выпустить до шести новых моделей до 2026 года) в пользу гибридов с подзарядкой, приняв во внимание рост спроса на них.

JLR (бывшая Jaguar Land Rover) замедляет свои планы по запуску электромобилей для всех своих брендов. Почему так? Частично для того, чтобы дать больше времени на разработку, а также для того чтобы удовлетворить недавний всплеск спроса на свои гибридные автомобили с подзарядкой.

Недавно, выступая перед журналистами, генеральный директор Адриан Марделл намекнул на незначительное сокращение плана запуска электромобилей, подробно разработанного его предшественником Тьерри Боллоре в 2021 году. Марделл сказал: «Мы говорили о шести Land Rover к 2026 году. Но реальность такова, что к 2026 году у нас, скорее всего, будет в общей сложности шесть продуктов JLR.»

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«Мы не спешим, чтобы убедиться, что выведем на рынок самые лучшие автомобили, которые когда-либо разрабатывали, с этой новой технологией».

Первым из новых электромобилей JLR является Range Rover EV, на который уже получено более 16 тысяч заявок, что свидетельствует о заинтересованности в нем накануне запуска, запланированного на конец этого года.

Марделл сказал, что дата запуска этого автомобиля может быть перенесена, чтобы обеспечить его полную готовность к выходу на рынок. «Это очень важно для нас, и если для этого понадобится еще несколько месяцев, команде предоставят дополнительное время, чтобы наши автомобили имели ту магию, которой мы славимся».

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Но еще одним фактором, повлиявшим на решение JLR замедлить развертывание производства электромобилей, стал рост спроса на гибриды с возможностью подзарядки от электросети. «Отрасль стремительно развивается в течение последних трех лет, и мы упорно работаем над тем, чтобы предложить больше автомобилей PHEV, — сказал Марделл».

В настоящее время JLR продает гибридные версии Range Rover, Range Rover Sport, Evoque, Velar, Discovery Sport, Defender, Jaguar F-Pace и E-Pace с возможностью подключения к электросети. Какие еще новинки в этом сегменте запланированы — пока не сообщается.

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Land Rover Discovery, вероятно, находится на слишком позднем этапе своего жизненного цикла, чтобы оправдать дорогостоящую программу реинжиниринга, необходимую для добавления опции PHEV. Это же касается и Jaguar XE и XF, которые скоро будут сняты с производства, чтобы освободить место для новых моделей Jaguar, в том числе электрических.

Более вероятно, что компания увеличит выпуск существующих моделей PHEV, чтобы удовлетворить растущий спрос. Подключаемые гибриды будут продолжать играть важную роль для JLR в ближайшие годы. К концу этого десятилетия компания предложит электрифицированную версию каждой модели. Таким образом, их доля вырастет до 60% в 2030 году, а к 2036 году этот показатель составит все 100%.

Autoconsulting По материалам:

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